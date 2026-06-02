Una figura de ESPN le faltó el respeto a Marcelo Bielsa antes del Mundial 2026: "No vuelvo al país"

Una figura de ESPN en la televisión fue muy irrespetuoso con Marcelo Bielsa, a pocos días del arranque del Mundial 2026. Es que el Uruguay del "Loco" puede llegar a cruzarse con la Selección Argentina en los 16avos de final, la nueva instancia del torneo que impuso la FIFA para esta edición de la Copa del Mundo.
El periodista deportivo que denigró al entrenador rosarino de 70 años fue Gustavo López, el conductor y comentarista del mencionado canal perteneciente a la cadena Disney. A través de uno de sus programas en la pantalla chica, el experimentado comunicador atacó sin fundamentos al ídolo de Newell´s, como suele hacerlo cada vez que se le presenta la oportunidad.
El ataque irracional de Gustavo López a Bielsa antes del Mundial 2026: "Sáquenme la visa"
Mientras repasaban en vivo la actualidad tanto de la Selección Argentina como de Uruguay en la previa a la Copa del Mundo, el reportero de ESPN disparó: “Grabame, grabame. Si Argentina pierde con Uruguay me quedo a vivir en Estados Unidos, no vuelvo...". "Sáquenme la visa, hagan lo que sea. Comento hockey, lo que vos quieras, pero no vuelvo a bancarme estos tipos", arremetió de manera insólita con relación a los bielsistas.
"Ya los conozco a estos tipos, en los primeros cinco minutos van a decir ´qué pena que perdió Argentina, qué lástima´, y después van a decir ´qué paliza táctica de Bielsa´, como hicieron en La Bombonera", repasó con respecto al choque en el que el visitante se impuso por 2-0 en las últimas Eliminatorias sudamericanas. "Van a decir que ya (Lionel) Scaloni no sirve más, ya los conozco... Ya alquilé un departamento para diciembre y enero, qué lindo que es Uruguay, pero a ustedes (los bielsistas) les tengo miedo", la quiso arreglar sobre el final.
¿Cuándo podrían cruzarse Argentina y Uruguay en el Mundial 2026?
El primero del Grupo J de la "Albiceleste" (junto a Argelia, Austria y Jordania) se verá las caras en los 16avos de final con el segundo de la zona H, que tiene a la "Celeste" junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. También ocurrirá viceversa, es decir el segundo del Grupo J se medirá con el primero del H.
La lista de la Selección de Uruguay en el Mundial
ARQUEROS
- Sergio Rochet
- Fernando Muslera
- Santiago Mele
DEFENSORES
- Guillermo Varela
- Ronald Araujo
- José María Giménez
- Santiago Bueno
- Sebastián Cáceres
- Mathías Olivera
- Joaquín Piquerez
- Matías Viña
MEDIOCAMPISTAS
- Juan Manuel Sanabria
- Manuel Ugarte
- Emiliano Martínez
- Rodrigo Bentancur
- Federico Valverde
- Giorgian de Arrascaeta
- Nicolás de la Cruz
- Rodrigo Zalazar
- Agustín Canobbio
- Facundo Pellistri
- Maximiliano Araújo
- Brian Rodríguez
DELANTEROS
- Rodrigo Aguirre
- Federico Viñas
- Darwin Núñez
El calendario de Uruguay en el Mundial
- Arabia Saudita vs. Uruguay
- Fecha: Lunes 15 de junio.
- Horario: 19 (hora de Argentina/Uruguay).
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.
- Uruguay vs. Cabo Verde
- Fecha: Domingo 21 de junio.
- Horario: 19 (hora de Argentina/Uruguay).
- Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.
- Uruguay vs. España
- Fecha: Viernes 26 de junio.
- Horario: 21 (hora de Argentina/Uruguay).
- Estadio: Estadio Akron, Guadalajara.