Una figura de ESPN le faltó el respeto a Marcelo Bielsa antes del Mundial 2026: "No vuelvo al país"

Una figura de ESPN le faltó el respeto a Bielsa antes del Mundial 2026.

Una figura de ESPN en la televisión fue muy irrespetuoso con Marcelo Bielsa, a pocos días del arranque del Mundial 2026. Es que el Uruguay del "Loco" puede llegar a cruzarse con la Selección Argentina en los 16avos de final, la nueva instancia del torneo que impuso la FIFA para esta edición de la Copa del Mundo.

El periodista deportivo que denigró al entrenador rosarino de 70 años fue Gustavo López, el conductor y comentarista del mencionado canal perteneciente a la cadena Disney. A través de uno de sus programas en la pantalla chica, el experimentado comunicador atacó sin fundamentos al ídolo de Newell´s, como suele hacerlo cada vez que se le presenta la oportunidad.

El ataque irracional de Gustavo López a Bielsa antes del Mundial 2026: "Sáquenme la visa"

Mientras repasaban en vivo la actualidad tanto de la Selección Argentina como de Uruguay en la previa a la Copa del Mundo, el reportero de ESPN disparó: “Grabame, grabame. Si Argentina pierde con Uruguay me quedo a vivir en Estados Unidos, no vuelvo...". "Sáquenme la visa, hagan lo que sea. Comento hockey, lo que vos quieras, pero no vuelvo a bancarme estos tipos", arremetió de manera insólita con relación a los bielsistas.

"Ya los conozco a estos tipos, en los primeros cinco minutos van a decir ´qué pena que perdió Argentina, qué lástima´, y después van a decir ´qué paliza táctica de Bielsa´, como hicieron en La Bombonera", repasó con respecto al choque en el que el visitante se impuso por 2-0 en las últimas Eliminatorias sudamericanas. "Van a decir que ya (Lionel) Scaloni no sirve más, ya los conozco... Ya alquilé un departamento para diciembre y enero, qué lindo que es Uruguay, pero a ustedes (los bielsistas) les tengo miedo", la quiso arreglar sobre el final.

¿Cuándo podrían cruzarse Argentina y Uruguay en el Mundial 2026?

El primero del Grupo J de la "Albiceleste" (junto a Argelia, Austria y Jordania) se verá las caras en los 16avos de final con el segundo de la zona H, que tiene a la "Celeste" junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudita. También ocurrirá viceversa, es decir el segundo del Grupo J se medirá con el primero del H.

La lista de la Selección de Uruguay en el Mundial

ARQUEROS

Sergio Rochet

Fernando Muslera

Santiago Mele

DEFENSORES

Guillermo Varela

Ronald Araujo

José María Giménez

Santiago Bueno

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Joaquín Piquerez

Matías Viña

MEDIOCAMPISTAS

Juan Manuel Sanabria

Manuel Ugarte

Emiliano Martínez

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Giorgian de Arrascaeta

Nicolás de la Cruz

Rodrigo Zalazar

Agustín Canobbio

Facundo Pellistri

Maximiliano Araújo

Brian Rodríguez

DELANTEROS

Rodrigo Aguirre

Federico Viñas

Darwin Núñez

La lista del Uruguay de Bielsa para el Mundial 2026 (foto: AUF).

El calendario de Uruguay en el Mundial

Arabia Saudita vs. Uruguay Fecha : Lunes 15 de junio. Horario : 19 (hora de Argentina/Uruguay). Estadio : Hard Rock Stadium, Miami.



Uruguay vs. Cabo Verde Fecha : Domingo 21 de junio. Horario : 19 (hora de Argentina/Uruguay). Estadio : Hard Rock Stadium, Miami.

