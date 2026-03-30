Adiós Mundial 2026 y llora Marcelo Bielsa: una figura de Uruguay se rompió los ligamentos

Una figura del Uruguay de Bielsa se pierde el Mundial 2026.

Una figura de la Selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, se rompió los ligamentos cruzados del tobillo derecho y se perderá el Mundial 2026. Se trata nada menos que de Joaquín Piquerez, el lateral izquierdo de 27 años de Palmeiras de Brasil, que se lesionó durante el amistoso frente a Inglaterra en Wembley, Londres.

De esta manera, todo indica que el "3" titular será Matías Viña, hombre de River Plate, aunque Mathías Olivera (Napoli de Italia) también puede desempeñarse allí o como central. La "Celeste" quiere dar el golpe en la Copa del Mundo y podría ser rival de Argentina en los 16 avos de final, si es que avanza en el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Piquerez se pierde el Mundial 2026 con Uruguay: el comunicado de Palmeiras

Las pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra, el viernes (27), en el estadio de Wembley.

En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR). El equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) supervisará su recuperación.

El comunicado de Palmeiras en X sobre la lesión de Piquerez, por la que se pierde el Mundial.

Los números de Piquerez en la Selección de Uruguay

19 partidos.

1030 minutos disputados.

Sin goles.

1 asistencia.

Sin amonestaciones.

Sin expulsiones.

Sin títulos obtenidos.

El fixture de Uruguay en el Mundial 2026

Fecha Rival Sede Hora (Uruguay) Lunes 15 de junio Arabia Saudita Hard Rock Stadium, Miami 19 Domingo 21 de junio Cabo Verde Hard Rock Stadium, Miami 19 Viernes 26 de junio España Estadio Akron, Guadalajara 21

La última lista de Bielsa en Uruguay