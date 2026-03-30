Adiós Mundial 2026 y llora Marcelo Bielsa: una figura de Uruguay se rompió los ligamentos

Una figura de la Selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, se rompió los ligamentos cruzados del tobillo derecho y se perderá el Mundial 2026. Se trata nada menos que de Joaquín Piquerez, el lateral izquierdo de 27 años de Palmeiras de Brasil, que se lesionó durante el amistoso frente a Inglaterra en Wembley, Londres.
De esta manera, todo indica que el "3" titular será Matías Viña, hombre de River Plate, aunque Mathías Olivera (Napoli de Italia) también puede desempeñarse allí o como central. La "Celeste" quiere dar el golpe en la Copa del Mundo y podría ser rival de Argentina en los 16 avos de final, si es que avanza en el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Piquerez se pierde el Mundial 2026 con Uruguay: el comunicado de Palmeiras
Las pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra, el viernes (27), en el estadio de Wembley.
En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR). El equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) supervisará su recuperación.
Los números de Piquerez en la Selección de Uruguay
- 19 partidos.
- 1030 minutos disputados.
- Sin goles.
- 1 asistencia.
- Sin amonestaciones.
- Sin expulsiones.
- Sin títulos obtenidos.
El fixture de Uruguay en el Mundial 2026
|Fecha
|Rival
|Sede
|Hora (Uruguay)
|Lunes 15 de junio
|Arabia Saudita
|Hard Rock Stadium, Miami
|19
|Domingo 21 de junio
|Cabo Verde
|Hard Rock Stadium, Miami
|19
|Viernes 26 de junio
|España
|Estadio Akron, Guadalajara
|21
La última lista de Bielsa en Uruguay
|Posición
|Jugadores
|Arqueros
|Sergio Rochet, Santiago Mele, Fernando Muslera.
|Defensores
|Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Matías Viña.
|Mediocampistas
|Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Zalazar, Lucas Torreira.
|Delanteros
|Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo, Facundo Torres, Brian Rodríguez, Agustín Canobbio.