Zambia calentó la previa contra la Selección Argentina: "Ya no corren, son grandes"

El palazo desde Zambia a la Selección Argentina antes del amistoso (foto: AFA).

Zambia calentó la previa contra la Selección Argentina, de cara al amistoso en La Bombonera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de derrotar con lo justo a Mauritania por 2-1 en el mismo estadio, jugó un paupérrimo segundo tiempo y ahora desde el combinado africano se le animan al vigente campeón del mundo según las declaraciones.

El equipo que no disputará el Mundial 2026 tendrá una formación alternativa en la cancha de Boca Juniors, ya que este encuentro fue confirmado a último momento y no estaba en los planes. De cualquier manera, demostraron desde los micrófonos que se tienen confianza para dar el gran batacazo y tiraron palazos contra la "Albiceleste" de Lionel Messi.

Zambia se agrandó y "picanteó" a la Selección Argentina antes del amistoso

A la hora de palpitar un encuentro histórico para el visitante, hubo opiniones para todos los gustos. “Vimos el partido, así que estamos discutiendo cómo vamos a jugar... De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico, no corre pero, por supuesto, tienen muchos jugadores grandes... Este martes tendremos que dar un 200%”, dijo un confiado Kingstone Mutandwa, delantero de Ried de Austria, durante el diálogo con la cuenta oficial de la Football Association of Zambia (FAZ).

Chanka Zimba, atacante del Inverness Caledonian Thistle, equipo puntero en la Tercera categoría del fútbol escocés, que recibió su primera convocatoria. Luego del entrenamiento en Casa Amarilla, se sinceró: “Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Obviamente sabemos que hay un gran jugador en su equipo, pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar bien a Zambia y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo...”. Por su parte, el director técnico George Lwandamina concluyó: “Es importante que nos acostumbremos lo antes posible al jetlag, a la diferencia horaria y a los viajes".

Zambia se entrenó en Casa Amarilla pensando en la Selección Argentina.

Selección Argentina vs. Zambia: día, hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Scaloni recibirá a los africanos el martes 31 de marzo del 2026 a las 20.15 en el amistoso, en La Bombonera. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Telefe, mientras que el streaming online irá por las pantallas de DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La lista de Zambia vs. Argentina

Arqueros:

Willard Mwanza (Power Dynamos FC).

Mangani Banda (Kabwe Warriors FC).

Victor Chabu (Nchanga Rangers FC).

Defensores:

Owen Mwamba (Mufulira Wanderers).

Dominic Chanda (Power Dynamos FC).

Tinklar Sinkala (Zanaco FC).

Fredrick Mwiimanzi (Zanaco FC).

Brian Chilimina (Red Arrows FC).

Kondwani Chiboni (Power Dynamos FC).

Mediocampistas:

Given Kalusa (FC MUZA).

Kelvin Mwanza (FC MUZA).

Prince Mumba (Power Dynamos FC).

Wilson Chisala (Zanaco FC).

Owen Tembo (Power Dynamos FC).

David Simukonda (Ceramica Cleopatra de Egipto).

Fredrick Mulambia (Power Dynamos FC).

Obino Chisala (Al Merrikh SC).

Delanteros: