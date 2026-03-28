Argentina jugó al trote y le ganó a una ordenada Selección de Mauritania

La Selección argentina volvió a presentarse ante su gente con la mirada puesta en el horizonte más importante: el Mundial de 2026. En una Bombonera expectante, el equipo de Lionel Scaloni afrontó un nuevo ensayo frente a Mauritania, en un amistoso que, más allá del resultado, funcionó como banco de pruebas para empezar a delinear la lista definitiva que viajará a Estados Unidos, Canadá y México. Si bien el equipo jugó "al trote", logró la victoria 2-1 con tantos de Nicolás Paz y Enzo Fernández mentras Lefort anotó para el equipo mauritano.

El partido formó parte de la última ventana internacional antes de la Copa del Mundo, una instancia clave para ajustar detalles y despejar dudas. Originalmente, el calendario marcaba un duelo de alto vuelo frente a España por la Finalissima, pero la suspensión de ese encuentro obligó a reconfigurar la agenda. Desde el arranque, Argentina tomó la iniciativa y se instaló en campo rival. La apertura del marcador llegó a los 16 minutos: tras una gran jugada colectiva por la derecha, Nahuel Molina envió un centro preciso que Enzo Fernández, llegando como un centrodelantero, conectó para vencer la resistencia del arquero Mamadou Diop.

La joya de la noche llegaría a los 31 minutos. El joven Nicolás Paz, quien se está ganando un lugar de cara al Mundial, se hizo cargo de un tiro libre cerca del área. Con una ejecución magistral, clavó la pelota en el ángulo, marcando su primer gol con la camiseta albiceleste. En el banco de suplentes, la cámara captó la reacción de un Lionel Messi que no escatimó en aplausos para celebrar el golazo del volante del Como.

Para el complemento, Scaloni movió el banco y mandó a la cancha a Messi en lugar de Julián Álvarez. Lo curioso fue el planteo táctico: el capitán se posicionó como una suerte de "doble 9" junto a Enzo Fernández en los primeros minutos, una prueba inédita para presionar la salida del rival. También hubo lugar para los debuts de Agustín Giay y Gabriel Rojas, además de minutos para figuras emergentes como Franco Mastantuono y Giuliano Simeone.

Sin embargo, el ritmo del partido decayó con los cambios y la intensidad de la lluvia. Argentina perdió el control del mediocampo y Mauritania empezó a animarse. El "Dibu" Martínez tuvo que intervenir en un par de ocasiones para evitar el descuento, mientras que a la Albiceleste le costaba generar peligro real a pesar de tener a Messi en cancha.

Cuando parecía que el 2-0 estaba sellado, Mauritania encontró su premio histórico. En el minuto 94, tras un rebote, Jordan Lefort marcó el descuento que le quitó el invicto al arco argentino y puso una cuota de nerviosismo en los instantes finales.

Pese a la imagen deslucida del segundo tiempo, Argentina se quedó con el triunfo en el primer ensayo formal del año. El próximo martes, el equipo de Scaloni volverá a presentarse en La Bombonera frente a Zambia, buscando ajustar detalles antes de la cita mundialista de junio.