Con Rojas y Giay: cuántos jugadores debutaron en la Selección Argentina con Lionel Scaloni como DT

Cuántos jugadores debutaron en la Selección Argentina con Scaloni como DT

Gabriel Rojas y Agustín Giay debutaron oficialmente con la Selección Argentina Mayor ante Mauritania de la mano de Lionel Scaloni sumándose así a la larga lista de futbolistas que tuvieron su presentación en el combinado nacional. Desde el 7 de septiembre del 2018 hasta el viernes 27 de marzo del 2025 por la noche hubo 61 jugadores entre los que hay campeones del mundo y de América tanto en Brasil como en Estados Unidos. Por supuesto, la misma puede extenderse en el cruce ante Zambia del próximo martes.

La "Albiceleste" afrontará un nuevo amistoso correspondiente a la fecha FIFA y todavía hay un integrante de la nómina que no sumó minutos. Se trata de Tomás Palacios, joven defensor de Estudiantes de La Plata que apareció entre los citados por primera vez y tendrá la inmejorable chance de ingresar en dicho compromiso. Si esto sucede, se anotará en la mencionada lista del técnico que ganó todo.

Gabriel Rojas y Agustín Giay debutaron en la Selección Argentina

Los 61 jugadores que debutaron en la Selección Argentina con Scaloni como DT

Gerónimo Rulli (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Renzo Saravia (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Exequiel Palacios (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Gonzalo Martínez (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Giovanni Simeone (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Walter Kannemann (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Alan Franco (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Matías Vargas (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Franco Cervi (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Franco Vázquez (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Santiago Ascacíbar (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Rodrigo Battaglia (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Rodrigo De Paul (vs. Irak el 11 de octubre de 2018). Juan Foyth (vs. México el 16 de noviembre de 2018). Gastón Giménez (vs. México el 16 de noviembre de 2018). Paulo Gazzaniga (vs. México el 16 de noviembre de 2018). Gonzalo Montiel (vs. Venezuela el 22 de marzo de 2019). Lisandro Martínez (vs. Venezuela el 22 de marzo de 2019). Matías Suárez (vs. Venezuela el 22 de marzo de 2019). Domingo Blanco (vs. Venezuela el 22 de marzo de 2019). Esteban Andrada (vs. Marruecos el 26 de marzo de 2019). Iván Marcone (vs. Marruecos el 26 de marzo de 2019). Matías Zaracho (vs. Marruecos el 26 de marzo de 2019). Juan Musso (vs. Chile el 5 de septiembre de 2019). Lucas Martínez Quarta (vs. Chile el 5 de septiembre de 2019). Nicolás Domínguez (vs. Chile el 5 de septiembre de 2019). Alexis Mac Allister (vs. Chile el 5 de septiembre de 2019). Leonardo Balerdi (vs. México 10 de septiembre de 2019). Adolfo Gaich (vs. México 10 de septiembre de 2019). Lucas Ocampos (vs. Alemania el 9 de octubre de 2019). Nicolás González (vs. Ecuador el 13 de octubre de 2019). Facundo Medina (vs. Ecuador el 13 de octubre de 2020). Emiliano Martínez (vs. Chile el 3 de junio de 2021). Cristian Romero (vs. Chile el 3 de junio de 2021). Julián Álvarez (vs. Chile el 3 de junio de 2021). Nahuel Molina (vs. Chile el 3 de junio de 2021). Emiliano Buendía (vs. Colombia el 1° de febrero de 2022). Lucas Boyé (vs. Venezuela el 25 de marzo de 2022). Marcos Senesi (vs. Estonia el 5 de junio de 2022). Thiago Almada (vs. Honduras el 23 de septiembre de 2022). Nehuén Paz (vs. Honduras el 23 de septiembre de 2022). Enzo Fernández (vs. Honduras el 23 de septiembre de 2022). Alejandro Garnacho (vs. Australia el 15 de junio de 2023). Facundo Buonanotte (vs. Indonesia el 19 de junio de 2023). Valentín Barco (vs. El Salvador el 22 de marzo de 2024). Walter Benítez (vs. Costa Rica el 26 de marzo de 2024). Valentín Carboni (vs. Costa Rica el 26 de marzo de 2024). Valentín Castellanos (vs. Chile el 5 de septiembre de 2025). Nicolás Paz (vs. Bolivia el 15 de octubre de 2025). Giuliano Simeone (vs. Perú el 19 de noviembre de 2025). Franco Mastantuono (vs. Chile el 5 de junio de 2025). José Manuel López (vs. Puerto Rico el 14 de octubre de 2025). Lautaro Rivero (vs. Puerto Rico el 14 de octubre de 2025). Aníbal Moreno (vs. Puerto Rico el 14 de octubre de 2025). Facundo Cambeses (vs. Puerto Rico el 14 de octubre de 2025). Kevin Mac Allister (vs. Angola el 14 de noviembre de 2025). Máximo Perrone (vs. Angola el 14 de noviembre de 2025). Joaquín Panichelli (vs. Angola el 14 de noviembre de 2025). Gianluca Prestianni (vs. Angola el 14 de noviembre de 2025). Gabriel Rojas (vs. Mauritania el 27 de marzo de 2026). Agustín Giay (vs. Mauritania el 27 de marzo de 2026).

A qué hora juega la Selección Argentina vs. Zambia en La Bombonera: TV y cómo ver el partido online

En el marco del amistoso internacional que tendrá lugar en cancha de Boca Juniors, la "Albiceleste" enfrentará al conjunto africano el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de Telefe como de DSports.