Lo que no se vio del vestuario: locura del plantel de Mauritania tras perder con la Selección Argentina

Lo que no se vio del vestuario tras la victoria de Argentina ante Mauritania

La Selección Argentina le ganó 2 a 1 a Mauritania en el marco del primer amistoso de la fecha FIFA previa al comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los futbolistas del conjunto africano protagonizaron un desoplitante momento en las afueras del vestuario del equipo comandado por Lionel Scaloni que no pasó inadvertido. Es que, más allá de la derrota, se mostraron felices de poder haber jugado contra la "Albiceleste" plagada de figuras.

El elenco mauritano dio pelea en el segundo tiempo después de estar 2 a 0 abajo por el tanto de Enzo Fernández y el golazo de Nico Paz para luego llegar al descuento sobre el final. Los visitantes se llevaron algo más que un premio con el merecido gol del defensor Jordan Lefort sobre el final y no tuvo nada que ver con lo futbolístico. La camiseta de Lionel Messi y compañía pudo más que la pasión, por lo que se amontonaron para conseguirla.

Lo que no se vio del vestuario tras la ajustada victoria de la Selección Argentina ante Mauritania

Los futbolistas mauritanos no tardaron en amontonarse a la espera de las camisetas del seleccionado nacional afuera del vestuario. El utilero Mario De Stéfano fue el encargado de hacérselas llegar para que -casi- discutan entre ellos para quedarse con la indumentaria alternativa que estrenó la "Albiceleste" en este compromiso. Claro que, otros compañeros no perdieron el tiempo y aprovecharon a cambiarla en el verde césped tras el pitazo final.

La noche en La Bombonera tuvo varias perlitas y no era para menos, la Selección Argentina enfrentó a un equipo que está sumamente lejos en el ranking FIFA y contra el que se esperaba una cómoda victoria. Sin embargo, el elenco local sólo dominó la pimera mitad y en el segundo tiempo le llegaron en varias oportunidades. El próximo martes 31 de marzo volverá a jugar en el mismo recinto ante Zambia a modo de preparación para lo que se viene en el Mundial 2026.

Argentina vs Zambia: dónde verlo por TV

El partido entre la Selección Argentina y Zambia podrá seguirse en vivo a través de Telefe y DSports. Como es habitual en los compromisos amistosos del conjunto nacional, las señales ofrecerán una cobertura completa que incluirá la previa, el análisis post partido y el minuto a minuto del desarrollo del juego.

Telefe: Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD).

Telefe: Canal 10 en Telecentro (Digital).

Telefe: Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.

DSports: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).

Además, el duelo también estará disponible vía streaming en las plataformas digitales asociadas a DSports, lo que permitirá seguirlo desde distintos dispositivos.

La Selección Argentina le ganó a Mauritania en La Bombonera

La lista de convocados de la Selección Argentina