Cuando es el próximo partido de Argentina vs Zambia: cuánto salen las entradas

La Selección argentina se prepara para su segundo amistoso en esta fecha FIFA y el rival será Zambia, en un encuentro que se disputará el próximo martes a las 20.15 en La Bombonera. Desde este viernes al mediodía, los fanáticos ya pueden adquirir sus entradas para asistir al partido.

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la venta de tickets se realiza exclusivamente de forma online a través de la plataforma Deportick. Además, como sucedió en el partido ante Mauritania, los hinchas tendrán la opción de canjear sus entradas en forma presencial desde el sábado 28 de marzo hasta el lunes 30 de marzo, en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15 horas.

Los precios de las entradas se ubican entre 90 mil y 490 mil pesos, dependiendo del sector elegido, con los valores más altos correspondientes a las ubicaciones preferenciales dentro del estadio. En cuanto al equipo, Lionel Scaloni confirmó que planea hacer rotaciones en los dos amistosos de esta fecha FIFA. Lionel Messi, por su parte, administrará sus cargas para estar en óptimas condiciones: será suplente en el partido frente a Mauritania y tiene altas probabilidades de ser titular en el duelo contra Zambia.

Este encuentro en La Bombonera representa una oportunidad ideal para que los hinchas puedan volver a ver a la Selección en un estadio emblemático, mientras el cuerpo técnico evalúa variantes y prepara al equipo para los próximos compromisos internacionales.