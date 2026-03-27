Confirmado: Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos y se pierde el Mundial

Joaquín Panichelli se pierde el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la Selección Argentina. Los estudios arrojaron como resultado la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. De esta manera, el hombre del Racing de Estrasburgo que fue convocado en los últimos días no estará en la Copa del Mundo. Ahora Lionel Scaloni deberá optar por alguna variante no sólo para los compromisos ante Mauritania y Zambia, sino también para la cita mundialista.

Luego de la cancelación de la Finalissima vs. España, el DT argentino optó por citar tanto a él como a Franco Mastantuono para afrontar los amistosos que se vienen. Todo indicaba que el atacante con pasado en River Plate sumaría minutos pensando en su posible presencia en la lista definitiva para el torneo que comenzará en junio. Sin embargo, el traumatismo sufrido en la zona mencionada durante el entrenamiento del jueves 26 de marzo encendió todas las alarmas y este viernes se confirmó lo peor.

El comunicado oficial de la Selección Argentina sobre la lesión de Joaquín Panichelli

"Los estudios realizados hoy al delantero Joaquín Panichelli confirmaron la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. ¡Mucha fuerza, Joaco! Estamos con vos", escribieron desde las cuentas oficiales de la "Albiceleste" informando el parte médico del futbolista del Racing de Estrasburgo que ahora tendrá varios meses de recuperación. Cabe destacar que es una pieza clave en el club francés donde a base de buen juego y goles se ganó su lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni.

Su debut con la camiseta de la Selección Argentina tuvo lugar en el amistoso jugado ante Angola el 25 de noviembre del 2025 en el que el combinado nacional ganó en Luanda por 2 a 0 con los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi. Sólo 4 minutos le alcanzaron para decir presente y soñar desde ese momento con participar en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Sin embargo, esta durísima lesión lo dejará sin chances y podría volver a las canchas recién cerca de fin de año de acuerdo al tiempo que puede demandarle su recuperación.

El triste posteo de Panichelli en sus redes tras la lesión

A veces no entiendo bien como funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación.

Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie.

Hoy me toca vivir uno de los momentos mas duro de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina.

Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie.

Por suerte jamas me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice.

A vivir que son 2 días.

Gracias por todas las muestras de cariño ❤️

El mensaje de Joaquín Panichelli en las redes

Los números de Joaquín Panichelli en su carrera

Clubes : River Plate (Inferiores); Mirandés y Alavés de España; Racing de Estrasburgo de Francia.

: River Plate (Inferiores); Mirandés y Alavés de España; Racing de Estrasburgo de Francia. Partidos jugados : 95.

: 95. Goles : 41.

: 41. Asistencias : 12.

: 12. Títulos: no ganó.

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En el marco del amistoso internacional que tendrá lugar en cancha de Boca Juniors, la "Albiceleste" enfrentará al conjunto mauritano este viernes 27 de marzo desde las 20.15. La transmisión de dicho compromiso estará a cargo tanto de Telefe como de TyC Sports.

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