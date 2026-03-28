Video: el golazo de Nicolás Paz de tiro libre para la Selección Argentina vs Mauritania

Es uno de los jugadores más importantes y con más futuro en el recambio de la Selección Argentina. Se trata de Nicolás Paz, el jugador del Como que, en el partido ante Mauritania, metió uno de los tantos y fue de tiro libre en la Bombonera.

Nico Paz, por su parte, hace unos días se había expresado cuando le consultaron sobre la posibilidad de que cambie de equipo una vez que el Mundial culmine: "Yo sólo pienso en jugar acá en Como tranquilo, en ganar todo lo que podamos, en estar lo más arriba posible en la tabla de posiciones de la liga y en ir partido a partido". Una respuesta lógica, debido a que cualquier otra palabra podría haber provocado ciertos enojos entre los hinchas italianos.

La cláusula que puede cambiarlo todo

El Real Madrid vendió a Paz al Como en 2024 por una cifra cercana a los seis millones de euros, pero incluyó tres instancias de recompra al cierre de cada temporada. Los montos fijados son de 8, 9 y 10 millones de euros, respectivamente, además del derecho a igualar cualquier oferta que reciba el club italiano.

Este escenario convierte al mediocampista en una apuesta de bajo riesgo para el conjunto español, especialmente teniendo en cuenta su crecimiento futbolístico y su proyección a mediano plazo.

El plan del Real Madrid y la información de mercado

Según reveló meses atrás el periodista Fabrizio Romano, el Real Madrid ya tendría definida una hoja de ruta: recuperar a Nico Paz como uno de sus primeros refuerzos de cara a 2026. La idea sería activar la cláusula en el mercado posterior al Mundial, con un desembolso cercano a los 10 millones de euros.

La operación no representaría un problema financiero para el club blanco, sobre todo considerando que el valor de mercado actual del argentino ronda los 65 millones de euros, cifra que refleja su impacto y evolución en el fútbol europeo.

Los números que respaldan su crecimiento en Italia

Desde su arribo al Como, Nico Paz disputó 62 partidos oficiales, con un registro de 15 goles y 15 asistencias en 4.790 minutos. Un rendimiento sostenido que lo transformó en una de las grandes figuras del equipo y en una pieza seguida de cerca tanto por el Real Madrid como por la Selección Argentina.

Un futuro abierto y una decisión inminente

Mientras el Como disfruta de su talento, en Italia asumen que la presencia de Nico Paz podría tener fecha de vencimiento. Todo dependerá de cuándo y cómo el Real Madrid decida ejecutar una cláusula que, con el diario del lunes, podría convertirse en una de las mejores jugadas de mercado de los últimos años.