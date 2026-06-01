Kalinskaya, Chwalinska y Shnaider avanzan por vez primera a cuartos de Roland Garros

La rusa Anna Kalinskaya celebra tras ganar su partido de cuarta ronda contra la austriaca Anastasia Potapova en el Abierto de Francia

Anna Kalinskaya alcanzó el lunes sus primeros cuartos de final en Roland Garros tras imponerse por 6-4, 2-6 y 7-6 (10-7) a la cabeza de serie número 28, ‌Anastasia Potapova, lo que supone la segunda ‌vez que la rusa llega a esa fase de un Grand Slam.

El cuadro femenino del Abierto de Francia está muy abierto, con la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, como principal aspirante tras las tempranas eliminaciones de la vigente campeona, Coco Gauff, y de la tetracampeona Iga Swiatek.

Potapova, que eliminó a Gauff en tercera ronda, comenzó con fuerza y se puso con una ventaja de 4-1 en un abrir y cerrar de ojos, antes de perder el control en un primer set ​muy disputado.

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Tras llevarse la manga ⁠inicial, Kalinskaya pasó por momentos de frustración en el segundo, cuando Potapova se puso 3-1 ‌arriba, y la cabeza de serie número 22 no pudo evitar que el ⁠partido se decidiera en un tercer set en la ⁠pista Suzanne Lenglen.

Unos juegos nerviosos de Potapova dieron a Kalinskaya una ventaja de 4-1 en el tercer set, pero la austriaca de origen ruso remontó y sirvió para ganar el partido con 5-4, ⁠pero perdió de nuevo su saque.

Tras más cambios de ritmo, el tenso tercer set se ​decidió en el tie-break y Kalinskaya mantuvo la calma para imponerse ‌tras dos horas y 49 minutos.

Kalinskaya, que también ‌estuvo entre las ocho mejores en el Abierto de Australia en 2024, se medirá ahora ⁠a la polaca Maja Chwalinska, que derrotó por 6-3 y 6-2 a Diane Parry, la última francesa que quedaba en el cuadro individual de Roland Garros.

Parry, que sorprendió a la número seis del mundo, Amanda Anisimova, en tercera ronda, fue superada en su primera aparición en cuarta ronda de ​un Grand Slam ‌por Chwalinska, de 24 años, que complicó a la favorita local con una mezcla de golpes cortados, golpes cortos y variaciones ingeniosas en la pista Philippe Chatrier.

La polaca rompió el servicio de su rival al final del primer set para cerrarlo con 5-3. En el segundo, Chwalinska salvó el único punto de break al que se enfrentó ⁠antes de arrasar en los últimos cinco juegos para sellar una victoria contundente.

Chwalinska, número 114 del mundo, es la primera tenista proveniente de la fase de clasificación que alcanza los cuartos de final del Abierto de Francia femenino desde 2020.

En otro partido destacado de la jornada, la rusa Diana Shnaider superó un bache en el segundo set para imponerse a la estadounidense Madison Keys por 6-3, 3-6 y 6-0 y clasificarse por vez primera a cuartos de un Grand Slam.

La zurda de 22 años, cabeza de serie número ‌25, tuvo que recuperarse de un bajón de concentración en el segundo set antes de endosarle un 6-0 a su rival con su potente golpe de derecha con efecto, para asegurarse un puesto entre las ocho mejores.

Ninguna de las dos jugadoras fue capaz de mantener su servicio en los cuatro primeros juegos y, mientras que Shnaider, número 23 del mundo, logró mantenerlo en su tercer intento, Keys no ‌lo consiguió hasta que su rival ya iba ganando 5-2.

Keys, campeona del Abierto de Australia de 2025, no pudo hacer nada para impedir que la rusa se llevara el primer set un juego más tarde con ‌un potente golpe de derecha ⁠paralelo, pero las tornas cambiaron en la segunda manga, en la que la estadounidense se mostró más agresiva y redujo su número de errores no forzados ​para igualar el marcador.

No obstante, Shnaider se recuperó con rapidez y se impuso con facilidad en el set decisivo para clasificarse para cuartos, donde se enfrentará a la ganadora del encuentro entre Sabalenka y la ex número uno del mundo Naomi Osaka.

Con información de Reuters