Pochettino podría dejar Estados Unidos tras el Mundial 2026 y pasar a un grande de Europa

El entrenador argentino aparece en la mira de unos de los clubes más grandes del fútbol europeo.

El mercado de pases no solo es para los jugadores, sino que los entrenadores tienen una fuerte participación. Hay clubes que utilizarán el bache del Mundial 2026 para realizar profundos cambios. A días de que el certamen arranque, se menciona que Mauricio Pochettino podría despedirse de Estados Unidos y sería presentado en uno de los gigantes de Europa.

A menos de dos semanas para que se produzca la inauguración del certamen más importante organizado por la FIFA, uno de los encargados de recibir a las selecciones puede que se quede sin su principal cabeza de grupo. Los reportes que llegan desde Estados Unidos, como también de Europa, lo muestran al técnico argentino manteniendo conversaciones formales.

“Mauricio Pochettino se reunió con directivos del Milan para hablar sobre el banquillo vacío. El argentino, que dirigirá a Estados Unidos en el Mundial de casa, terminará su contrato tras el torneo. Milan despidió a su entrenador y a su director deportivo esta semana tras fallar en la clasificación a la Liga de Campeones”, expresa el medio Goal. Lo particular es el contexto de las charlas.

El conjunto italiano tomó la decisión de que Massimiliano Allegri sea removido del cargo después de que no consiguiera el boleto que lo depositara al equipo en la Champions League de la próxima temporada. También el medio The Athletic menciona que el director argentino no es el único en carpeta, sino que son varios los entrenadores que se encuentran en proceso de evaluación.

Mientras que en Estados Unidos la noticia fue recibida de manera positiva y no hay un malestar hacia la figura del DT. “Cuando vi la noticia esta mañana, alguien me recordó que Mauricio, Jesús, Dan y yo fuimos los últimos en salir del Centro Nacional de Entrenamiento anoche. La sesión se centró por completo en los Juegos Olímpicos, nuestras selecciones juveniles y la formación de entrenadores. Han estado muy centrados en el éxito a largo plazo de la federación, pero también sabemos que debemos concentrarnos en el verano”, expresó JT Batson, director ejecutivo de U.S. Soccer.

La propuesta del Milan y la reacción de Mauricio Pochettino son totalmente válidas, debido a que desde lo contractual se lo permite. El paso de Estados Unidos en el Mundial puede llegar a durar dos semanas o un poco más. Mientras que la renovación de contrato no se encuentra sobre la mesa y puede que dependa bastante de lo que suceda en el campeonato.

Argentina tendrá a seis entrenadores en el Mundial 2026

Además de Pochettino en Estados Unidos y Lionel Scaloni en la Selección Argentina, el país se encontrará representado por otros cuatro nombres de gran trayectoria en el plano internacional. Cada uno de ellos buscará llevar lo más lejos que sea posible a su conjunto y soñar con la chance de obtener la gloria eterna.

Mientras que Uruguay contará con la presencia de Marcelo Bielsa, Paraguay logró ingresar a un Mundial después de un tiempo de la mano de Gustavo Alfaro; Sebastián Beccacece tendrá su debut mundialista con el conjunto nacional de Ecuador, que tiene una enorme esperanza de llegar a octavos de final, y Néstor Lorenzo buscará darle gloria y brillo a Colombia.