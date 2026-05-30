¿Tus abuelos llegaron en barco a Argentina? Así podés averiguar gratis por internet cuándo arribaron

¿Tus abuelos llegaron en barco a Argentina? Así podés averiguar gratis cuándo arribaron.

Miles de argentinos descienden de inmigrantes que llegaron al país a fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Para quienes buscan reconstruir la historia familiar o conocer más sobre sus antepasados, existe un trámite gratuito que permite consultar los registros de arribo de quienes desembarcaron en el Puerto de Buenos Aires.

A través del Museo de la Inmigración, es posible solicitar un certificado simbólico con información sobre personas que llegaron en barco entre 1882 y 1953. El trámite es gratuito y se realiza de manera online, utilizando los registros históricos conservados por el organismo.

Cómo consultar gratis los registros de inmigrantes que llegaron a Buenos Aires entre 1882 y 1953

Las personas interesadas en obtener información sobre sus antepasados deben reunir algunos datos básicos para facilitar la búsqueda. El principal es el nombre y apellido de la persona que arribó al país, aunque también pueden resultar útiles otros datos como la fecha de llegada o el nombre del barco en el que viajó.

El Museo de la Inmigración cuenta con un registro de arribos que se puede consultar gratis.

Una vez reunida la información disponible, se debe enviar la consulta por correo electrónico a museodelainmigracion@migraciones.gob.ar. Tras recibir la solicitud, el Museo de la Inmigración realiza la búsqueda en sus registros históricos y envía el informe correspondiente a la casilla de correo del solicitante.

Qué información incluye el certificado de arribo

El informe que entrega el Museo de la Inmigración contiene los datos tal como figuran en los registros históricos de la época. Se trata de un certificado simbólico que permite conocer detalles sobre la llegada de los inmigrantes al país y acercarse a una parte importante de la historia familiar.

Desde el organismo aclararon que la información proporcionada tiene carácter exclusivamente informativo y no posee validez legal para la realización de trámites oficiales. En caso de necesitar una certificación con validez legal, por ejemplo para gestionar una ciudadanía u otros procedimientos administrativos, el trámite debe realizarse por otra vía a través de la Dirección Nacional de Migraciones.

El Museo de la Inmigración preserva documentos, objetos y testimonios vinculados con las millones de personas que llegaron a Argentina desde distintos lugares del mundo en busca de nuevas oportunidades. Para quienes lo quieran visitar, se encuentra ubicado en Av. Antártida Argentina, Ciudad de Buenos Aires, donde antes funcionaba el ex-Hotel de Inmigrantes.