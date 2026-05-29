Laurita Fernández hizo una fuerte revelación íntima sobre Nicolás Cabré: "A él no..."

Laurita Fernández habló sobre Cabré.

La vida sentimental de Laurita Fernández siempre generó interés en el mundo del espectáculo, especialmente por las parejas mediáticas que tuvo a lo largo de los años. Sin embargo, pocas veces la conductora se detiene a hablar públicamente sobre esos vínculos. Esta vez hizo una excepción y terminó revelando un detalle desconocido sobre su historia con Nicolás Cabré.

Todo ocurrió durante una entrevista en Puro Show, donde la actriz repasó distintas etapas de su vida personal y profesional. En medio de la charla, surgió el tema de sus exparejas y del vínculo que mantiene actualmente con algunas de ellas.

Laurita Fernández recordó sus relaciones pasadas

Laurita explicó que con ciertos exnovios conserva una buena relación, especialmente cuando el trabajo vuelve a cruzar sus caminos. En ese contexto mencionó a Federico Bal y a Federico Hoppe, con quienes aseguró que comparte una convivencia cordial y sin conflictos.

Laurita Fernández recordó su relación con Nicolás Cabré.

La conversación parecía avanzar por terrenos tranquilos hasta que apareció el nombre de Cabré. Fue entonces cuando los panelistas recordaron una de las etapas más intensas que atravesó la conductora en términos de exposición mediática.

Según señalaron en el programa, durante aquella relación Laurita estuvo permanentemente en el centro de las polémicas y de distintos cruces que ocuparon durante meses los programas de espectáculos.

Ante ese comentario, la artista sorprendió con una revelación que rápidamente llamó la atención. Al referirse al actor, reconoció que la enorme repercusión mediática de la pareja nunca fue algo que él disfrutara.

La revelación que hizo Laurita Fernández de su relación con Nicolás Cabré

“A él no le copaba eso”, admitió sin rodeos, dejando en claro que la exposición pública representaba una incomodidad constante para Cabré.

La frase fue interpretada por muchos como una explicación de algunas tensiones que rodearon aquella historia de amor, una de las más comentadas de la farándula argentina durante varios años.

Pese a recordar esos momentos, Laurita evitó cualquier tipo de crítica hacia su expareja. Por el contrario, se mostró respetuosa y aclaró que actualmente no mantienen un vínculo cercano, aunque tampoco existe ningún conflicto entre ellos.

La conductora aseguró que simplemente tomaron caminos diferentes y que el tiempo ayudó a dejar atrás situaciones que en aquel momento parecían mucho más importantes.

Con la naturalidad que la caracteriza, Laurita volvió a demostrar que no tiene problemas en hablar de su pasado sentimental cuando le preguntan. Y aunque no reveló detalles explosivos ni lanzó indirectas, una simple frase alcanzó para volver a poner el foco sobre una de las relaciones más recordadas del espectáculo argentino.