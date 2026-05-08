Por qué Laurita Fernández no quiso tener hijos: qué dijo la conductora de TV

La actriz explicó que desea vivir la maternidad con tiempo y dedicación, inspirada en el vínculo cercano que tuvo con su propia madre

La vida personal de Laurita Fernandez volvió a quedar en el centro de la escena luego de su separación de Claudio “Peluca” Brusca. En medio de las versiones sobre diferencias en sus proyectos de vida, la conductora y actriz habló sobre la maternidad, explicó por qué decidió no tener hijos hasta el momento y reveló detalles íntimos sobre la congelación de óvulos.

La postura de Laurita Fernández sobre la maternidad

Desde hace años, Laurita Fernandez mantiene un perfil sincero cuando habla de sus decisiones personales y profesionales. En esta oportunidad, el tema reapareció tras el final de su relación con “Peluca” Brusca, quien dejó entrever que ambos tendrían objetivos diferentes a futuro relacionados con formar una familia.

Lejos de cerrar la puerta a la maternidad, la actriz explicó que siempre imaginó esa etapa para más adelante. En una entrevista con “Puro Show”, sostuvo: “Ser madre me encantaría. Y no creo que algún día juegue en contra en la profesión”.

Sin embargo, aclaró que actualmente sus prioridades pasan por otro lado y que todavía no siente que sea el momento adecuado para convertirse en madre. “Hay una realidad y es que siempre me imaginaba siendo madre más grande, con disponibilidad del cuerpo, pero cumplir varios sueños profesionales antes”, expresó.

El motivo por el que Laurita Fernández decidió esperar

A lo largo de la entrevista, Laurita Fernandez profundizó sobre las razones personales detrás de su decisión. Según explicó, gran parte de esa postura tiene relación con la manera en la que vivió su propia infancia y el vínculo cercano que tuvo con su madre.

“No por una cuestión física, sino por una cuestión de que yo tuve a mi mamá muy presente y me gustaría el día de mañana dedicar ese mismo tiempo y toda esa dedicación que mi mamá tuvo conmigo”, comentó.

La conductora dejó en claro que no se imagina atravesando la maternidad mientras mantiene el ritmo laboral que tiene actualmente entre televisión, teatro y distintos proyectos profesionales. “No me imagino teniendo el mismo ritmo de vida que tengo ahora. Me gustaría dedicarme, estar y disfrutarlo. Entonces, hoy siento que no es el momento”, agregó.

De esta manera, Laurita remarcó que su decisión no está vinculada al rechazo de la maternidad, sino a la búsqueda de un contexto personal diferente para vivir esa experiencia.

La decisión de congelar óvulos y su explicación en redes

En paralelo a estas declaraciones, Laurita Fernandez también contó públicamente que decidió congelar óvulos. La actriz eligió compartir el proceso a través de sus redes sociales y explicó que tomó esa determinación para sentir mayor tranquilidad respecto al futuro.

“No quiero que el tiempo me corra”, afirmó en Instagram, donde habló con total sinceridad sobre el tratamiento. Según detalló, nunca se imaginó siendo madre joven y considera importante poder elegir cuándo dar ese paso sin presiones externas.

Además, destacó que el avance de la medicina y sus posibilidades económicas influyeron en la decisión. “Si tengo la posibilidad de costear un tratamiento así y la tecnología avanzó lo suficiente, ¿por qué no hacerlo?”, reflexionó.

Laurita Fernández aseguró que le gustaría ser madre, aunque considera que todavía no llegó el momento adecuado para dar ese paso.

Cómo fue el tratamiento que realizó Laurita Fernández

La conductora también explicó cómo atravesó cada una de las etapas médicas vinculadas al procedimiento de congelación de óvulos.

“Dura de 10 a 12 días pero en el que no podés estar haciendo ejercicio físico extremo y yo sentía que este era el año de hacerlo porque no estoy bailando en la obra ni en ningún programa de televisión”, contó.

Luego relató que el primer paso fue realizar estudios médicos específicos para conocer su reserva ovárica. Finalmente, describió el procedimiento como sencillo y ambulatorio. “Me dieron anestesia local, pero me durmieron porque yo no quería ver nada. Fue muy sencillo. Fue ambulatorio y a las dos horas ya estaba en casa. Me acompañó mi mamá”, explicó.

Para cerrar, Laurita aseguró que decidió compartir su experiencia porque cree que puede ayudar a otras mujeres que atraviesan dudas similares respecto a la maternidad y la planificación personal.