Fede Bal y Laurita Fernández, juntos: así fue su reencuentro.

Las viejas peleas de 2018 quedaron definitivamente atrás. Fede Bal y Laurita Fernández volvieron a verse las caras en una nota para el programa Zona Franca y demostraron que la relación actual es excelente. La periodista Juanita Groisman logró el encuentro al aire y expuso a los protagonistas a un viaje directo a su época más mediática en el Bailando.

El móvil comenzó con un abrazo afectuoso entre el conductor y la bailarina. Ambos recordaron con humor la intensidad de aquellos años junto a Marcelo Tinelli, donde la fama y el romance se mezclaron ante las cámaras.

En la divertida entrevista, hubo lugar para los elogios mutuos. "Si hay algo que vos me diste es una enseñanza: darle mucha bola al oficio. Sos una mina muy profesional”, le dijo Fede Bal a Laurita Fernández, quien contestó: "Fede lo que me despertó fue eso de desestructurarme”.

Fede Bal y Laurita Fernández en Blender.

La canción de Fede Bal para Laurita Fernández

Sin embargo, el clima distendido cambió a risas nerviosas cuando la producción reprodujo un material de archivo letal: la canción que Fede le compuso a Laurita años atrás. Al escuchar los acordes, el hijo de Carmen Barbieri no pudo ocultar su incomodidad.

"Es lo más triste y penoso que hice en mi vida", reconoció Bal con total honestidad. A su lado, Laurita no paraba de reír y explicó el origen de esa melodía: fue un regalo "artístico" que él ideó tras una fuerte pelea con el objetivo de lograr una reconciliación.