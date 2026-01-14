Fede Bal le contestó a Eugenia Tobal.

El conflicto del pasado entre Carmen Barbieri y Eugenia Tobal volvió a quedar en primer plano y, esta vez, sumó un nuevo protagonista. Fede Bal decidió romper el silencio y se involucró en la polémica que se reavivó tras la llegada de Tobal al programa Escuela de cocina, emitido por El Nueve, con una declaración que no pasó desapercibida.

Según contaron en Intrusos, Carmen habría tomado una postura firme al negarse a darle la bienvenida pública a Eugenia Tobal dentro del canal. El motivo estaría ligado a una vieja herida: años atrás, la actriz habría tenido incidencia en la decisión de bajar a Fede Bal de la co-conducción del programa Hogar dulce hogar, situación que en su momento quedó envuelta en versiones cruzadas.

El conflicto entre Eugenia Tobal y Fede Bal

Adrián Pallares fue quien aportó los detalles más contundentes al aire. “La información que me llega de primerísima mano es que la que pidió que Fede no estuviera en el proyecto fue Eugenia Tobal”, aseguró el conductor. Y agregó que, tras plantear sus reparos, la producción terminó optando por seguir adelante con Tobal y dejar afuera al hijo de Carmen Barbieri.

Ante la repercusión de estos dichos, Fede Bal habló con Intrusos y, si bien intentó mantenerse al margen, terminó lanzando frases que alimentaron la polémica. “Tengo idea de todo, pero no tengo que hablar del tema en lo más mínimo”, comenzó diciendo, marcando cierta incomodidad. Sin embargo, luego aclaró cómo vivió aquella situación: “Yo tuve una reunión, tuvimos la mejor, y nunca me llamaron. Mandé mensaje para saber si estaba todo bien y me dijeron que mi participación no iba a suceder”.

Lejos de victimizarse, el actor sostuvo que la decisión terminó beneficiándolo. “No voy a dar el titular de que Eugenia me bajó, pero si fue así, en definitiva me hizo un bien. Después de eso me empezaron a salir cosas muy lindas”, explicó. No obstante, la frase que más ruido generó llegó enseguida: “El programa de Eugenia duró dos meses, lo digo con amor, no estoy tirando ningún palo ni siendo irónico”, lanzó, con un tono que muchos interpretaron como picante.

Fede Bal corrió a Carmen Barbieri de la pelea

Para cerrar, Fede marcó una clara diferencia entre su postura y la de su madre. “Mi mamá se acuerda todas estas cosas, a veces levanta un guante y yo le digo que no son sus batallas, son las mías”, expresó. Y, con cariño, agregó: “Es la mejor mamá del mundo y la elijo todos los días, pero ella tiene su personalidad. ¿Y qué querés que haga yo con eso?”.

Fede Bal defendió a su madre, Carmen Barbieri.

Así, un conflicto que parecía archivado volvió a salir a la luz, con Carmen Barbieri, Eugenia Tobal y ahora Fede Bal en el centro de una disputa que mezcla viejas decisiones televisivas, egos heridos y declaraciones que prometen seguir dando que hablar.