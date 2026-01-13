Carmen Barbieri le declaró la guerra a nueva figura de El Nueve y se negó a promocionarla.

La grilla de El Nueve se renovó con la llegada de Eugenia Tobal a la conducción de Escuela de Cocina, ocupando el lugar vacante que dejó Jimena Monteverde. Sin embargo, lo que debería haber sido una fiesta de bienvenida se transformó en una interna feroz protagonizada por la figura más fuerte del canal: Carmen Barbieri.

Según revelaron en Intrusos, por América TV, las autoridades le solicitaron a Barbieri un gesto de camaradería para impulsar el debut de su colega, como nombrarla al aire o invitarla a su programa. La respuesta de Carmen fue un "no" rotundo y contundente, dejando en claro que la herida está abierta.

Adrián Pallares contó los detalles de la negativa. Cuando le sugirieron darle una mano en la promoción, Barbieri frenó en seco a la producción: "Esa mujer se metió con mi familia. Cuídenme a mí".

El origen del conflicto

Para entender el enojo de Carmen Barbieri hay que rebobinar unos años. El conflicto se remonta al proyecto Hogar dulce hogar, programa donde Federico Bal iba a participar. Sin embargo, el hijo de Carmen fue bajado repentinamente.

La información que maneja el entorno de Barbieri, y que fue expuesta en su momento por el periodista Pampito, es que fue la propia Eugenia Tobal quien habría pedido que Fede Bal no formara parte del ciclo. "Eugenia le dijo a la producción ‘¿te parece Fede Bal?’ y decidieron quedarse con ella y dejarlo afuera", explicaron.