Batacazo: una reconocida actriz vuelve a la televisión y va a conducir un programa en El Nueve

Una reconocida actriz va a conducir un programa en El Nueve.

La grilla de El Nueve sufrió una baja sensible con la mudanza de Jimena Monteverde a El Trece para hacer La cocina rebelde, pero las autoridades del canal no perdieron tiempo y ya encontraron a la conductora ideal para llenar ese vacío.

La elegida es nada menos que Eugenia Tobal, quien regresará a la pantalla chica para ponerse al frente de Escuela de cocina.

Según informó la periodista Laura Ubfal, el acuerdo ya es un hecho: la actriz cerró su vínculo con la productora Kuarzo y el canal para tomar la posta de manera inmediata. Su debut está pautado para el próximo lunes 12, y no estará sola: el histórico Roberto Ottini seguirá en el equipo, mientras se terminan de definir los nuevos integrantes que completarán el staff.

Eugenia Tobal desembarca en El Nueve.

Para Tobal, este desafío es un regreso a un terreno conocido. Ya fue la cara de Cocineros de Noche, por la TV Pública, ciclo del que se despidió para transitar su embarazo y acompañar a su madre.

Su participación en Masterchef Celebrity

Sin embargo, su vínculo más reciente con la gastronomía fue como participante en la edición 2025 de MasterChef Celebrity, donde tuvo un paso agridulce. Aunque demostró sus habilidades, la actriz se fue con un sabor amargo por su relación tirante con el jurado Germán Martitegui. Al ser eliminada, había lanzado una crítica sutil pero firme hacia el chef: "Las críticas constructivas están más buenas que las destructivas, me parece, siempre en la vida". Ahora, tendrá su revancha, pero desde el rol de conductora.