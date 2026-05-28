La valoración de Anthropic se dispara hasta los 965.000 millones de dólares y supera a la de OpenAI

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Anthropic.

Anthropic ​anunció el jueves que recaudó 65.000 millones de dólares para reforzar su capacidad informática y ‌satisfacer la creciente ‌demanda del chatbot Claude, en una operación que la valora en 965.000 millones de dólares.

La nueva valoración tras la ronda de financiación de la serie H sitúa a Anthropic por delante de OpenAI, que en marzo se tasaba en 852.000 millones ​de dólares, lo ⁠que intensifica la feroz batalla entre ambas ‌por el dominio del sector de la ⁠IA.

La valoración de Anthropic se ⁠ha más que duplicado desde los 380.000 millones de dólares de una ronda de febrero, lo que ⁠refleja su rápido ascenso como competidor líder ​en la carrera de la IA ‌y la intensa demanda de ‌los inversores por participaciones en empresas pioneras.

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"Desde ⁠nuestra ronda de financiación de la serie G en febrero, la adopción ha seguido creciendo entre los clientes empresariales globales, y nuestros ingresos anuales ​superaron los ‌47.000 millones de dólares a principios de este mes", dijo Anthropic en un blog.

La búsqueda de financiación privada por parte de Anthropic coincide con los preparativos para su ⁠salida a bolsa, según inversores y banqueros familiarizados con la empresa.

Tanto Anthropic como OpenAI tienen previsto salir al mercado con sus acciones, posiblemente ya este año, para adquirir los recursos computacionales necesarios que impulsen sus servicios y permitan entrenar nuevos modelos.

Anthropic ha tenido dificultades para ‌satisfacer la demanda en los últimos meses, lo que le ha obligado a establecer límites de uso durante las horas punta e incentivar el uso fuera de las horas punta ofreciendo más capacidad de ‌cálculo durante ese tiempo.

Los socios estratégicos de infraestructura de Anthropic —Micron , Samsung y SK Hynix — también se unieron a la ‌ronda, que ⁠comprende 15.000 millones de dólares de inversiones previamente comprometidas por hiperescaladores, incluidos 5.000 ​millones de Amazon .

Con información de Reuters