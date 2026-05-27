Gol de Mateta da el título de la Conference League al Crystal Palace

Conference League de la UEFA - Final - Crystal Palace vs. Rayo Vallecano

El Crystal Palace se alzó con su ‌primer título europeo ‌gracias al gol de Jean-Philippe Mateta en el segundo tiempo, que le dio la victoria el miércoles por 1-0 sobre el Rayo Vallecano en ​la final ⁠de la Conference League, ‌en una despedida perfecta ⁠para el entrenador ⁠Oliver Glasner.

El Palace se adelantó en el minuto 51 gracias a ⁠una fuente ya conocida. El ​disparo de Adam ‌Wharton desde el borde ‌del área solo fue ⁠despejado a medias por el portero del Vallecano, Augusto Batalla, y el delantero Mateta ​tomó ‌el rebote a bocajarro.

Poco después, Yeremy Pino estrelló un lanzamiento libre en ambos postes y Mateta obligó ⁠a Batalla a realizar una gran parada mientras el Palace buscaba el segundo gol, que al final no fue necesario para conquistar el segundo gran trofeo en ‌los 120 años de historia del club.

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El Palace se convierte en el tercer equipo inglés en cuatro años en levantar el ‌trofeo, tras el West Ham United y el Chelsea, mientras que ‌Glasner se ⁠marcha en plena celebración tras haber anunciado ​su salida de Selhurst Park en enero.

Con información de Reuters