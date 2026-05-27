Adiós River: de jóvenes promesas a futuras ventas de River para recaudar dinero

Los juveniles no respondieron a las exigencias del club y se les podría dar salida con una venta.

El mercado de pases de River cambió de gran manera a partir de la derrota frente a Belgrano, debido a que Eduardo Coudet considera de gran manera una limpieza de nombres del plantel. Una con el fin de renovar los aires y así empezar la segunda parte de la temporada con un equipo que se ajuste de gran manera a su idea deportiva. Una que todavía no fue desarrollada del todo.

Lo primero a señalar es que se considera a tres juveniles como posibles ventas a efectuar con el fin de recolectar una cifra que supere los 15 millones de dólares y así llevar a cabo la incorporación de los refuerzos que el cuerpo técnico vaya señalando a medida que el mercado de pases se va desarrollando a la par del Mundial. Un parate que el Millonario debe aprovechar para reconstruirse.

En la defensa, se van a escuchar ofertas por Lautaro Rivero, que pasó de ser un jugador intransferible a uno que se marcharía en caso de que llegue una buena propuesta de venta. De acuerdo con los rumores que circulan, estaría en la mira de la Roma y la Juventus de Italia de cara al mercado del verano europeo. El conjunto de capital estaría dispuesto a pagar más de 10 millones de euros.

Mientras que en la mitad de la cancha se desprende una salida de Santiago Lencina. Se desconoce a los interesados, pero la falta de minutos dentro del campo de juego es una clara señal de que no se encuentra en la consideración de Eduardo Coudet. Un jugador que cada vez que le tocó ingresar tuvo rendimientos destacados, pero pareciera que en los entrenamientos no termina de convencer.

En tanto que en la zona de ataque se desprende que Ian Subiabre es otro de los jugadores a vender. Hay dos elementos que permiten entender su salida. El primero es que River está negociando la contratación de Agustín Canobbio, que se encuentra en Fluminense de Brasil y se desempeña en la misma posición. El segundo es que el atacante fue borrado del banco de suplentes de la final. Le tocó verlo en la tribuna.

Tanto por el volante como por el delantero, el Millonario los tiene asegurados con cláusulas de rescisión elevadas, pero se estima que van a escuchar propuestas que dejen una base de 10 millones de dólares de ganancia y que sean libres de impuestos. Valores que son, dentro de todo, razonables por lo que demostraron en partidos anteriores. El paso de los días señalará si las ofertas llegan o se deben quedar a pelearla.

¿Qué refuerzos se van a buscar?

Por otro lado, se estima que River saldrá al mercado de pases en la búsqueda de al menos siete jugadores que le permitan obtener una renovación. Algo que va a estar acompañado por las salidas mencionadas más otras 10 bajas que se planean materializar. El entrenador pretende incorporar defensores, volantes y delanteros. No así en la zona del arco que se considera cubierta hasta diciembre.

El primero de los refuerzos que se encuentra cerrado es Nicolás Otamendi, que se despidió del Benfica de Portugal al anunciar que no renovará su vínculo. Se estima que hay un acuerdo de palabra por un contrato de 18 meses, además de un salario que le permitirá ser uno de los mejores remunerados del plantel. Tampoco se descarta que llegue y cargue la pesada mochila de ser capitán.

