Enzo Fernández mostró su incertidumbre por estar en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Después de cerrar una extensa temporada con Chelsea, Enzo Fernández arribó al país para incorporarse a los entrenamientos de la Selección Argentina de y reveló su ansiedad para saber si estará en lista para el Mundial 2026. El mediocampista campeón del mundo se mostró ilusionado, aunque también dejó una confesión que sorprendió sobre la lista definitiva de Lionel Scaloni.

“Estamos con mucha expectativa y muy contento de estar en el país”, expresó apenas pisó suelo argentino en una entrevista con ESPN. Sin embargo, la frase que más repercusión causó llegó cuando dejó a entrever dudas con respecto a su nombre en la nómina final para la Copa del Mundo: “Me encantaría ver la lista y ver mi nombre ahí”.

Aunque Enzo aparece como una fija dentro del plantel del seleccionado "Albiceleste", sus palabras reflejaron la tensión lógica que atraviesan incluso los futbolistas más importantes del ciclo de Scaloni a pocas semanas del gran objetivo.

La situación de Messi y la preocupación en la Selección Argentina

Otro de los temas inevitables en la llegada de Fernández fue la situación física de Lionel Messi. El capitán argentino encendió algunas alarmas luego de salir con molestias musculares en la victoria de Inter Miami ante Philadelphia Union por la MLS.

Consultado sobre el estado del rosarino, Enzo fue sincero y reconoció que todavía no había tenido contacto con él tras el episodio. “No hablé con Messi por su lesión”, comentó antes de retirarse del aeropuerto.

La situación del capitán es seguida de cerca por el cuerpo técnico de la Selección Argentina, especialmente porque el Mundial 2026 aparece cada vez más cerca y cualquier inconveniente físico genera atención inmediata. Aun así, puertas adentro mantienen tranquilidad y esperan que Messi pueda recuperarse sin inconvenientes para llegar en plenitud a la gran cita.

El presente de Enzo Fernández en Chelsea

Más allá de la incertidumbre lógica que rodea a cualquier Mundial, el mediocampista llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Después de una temporada exigente en Chelsea, donde volvió a ser una pieza fundamental, Enzo mostró señales de madurez futbolística y también personal. “En lo personal me encuentro bien, lo tomo de otra manera, mucho más grande y maduro. Lo quiero disfrutar al máximo y dar lo mejor”, aseguró.

La evolución del ex River quedó reflejada también dentro de la cancha. En una campaña irregular para el conjunto inglés, Fernández logró consolidarse como titular indiscutido e incluso asumió responsabilidades de liderazgo dentro del plantel. En varios partidos llevó la cinta de capitán y terminó siendo uno de los futbolistas más regulares del equipo.

Los números respaldan ese crecimiento: durante la temporada 2025/26 disputó 54 partidos oficiales, convirtió 15 goles y repartió siete asistencias. Además, acumuló 4379 minutos en cancha, una cifra que expone su importancia dentro del esquema del Chelsea.

Scaloni empieza a definir la lista para el Mundial 2026

Mientras los futbolistas se incorporan paulatinamente al predio de Ezeiza, Scaloni avanza con el recorte definitivo de nombres para el Mundial 2026, que se conocería entre el viernes y sábado. La base campeona del mundo en Qatar se mantiene, aunque también hay jóvenes que buscan ganarse un lugar en la lista final.

En ese escenario, Enzo continúa siendo una pieza clave dentro del mediocampo argentino. Su capacidad para manejar los tiempos, presionar alto y llegar al área rival lo transformó en uno de los futbolistas más importantes del ciclo.

Además, su experiencia internacional y su consolidación en el fútbol europeo le aportan jerarquía a una Selección Argentina que intentará defender el título obtenido en Qatar 2022.

El mediocampista surgido de River sabe que llega a este Mundial en un momento diferente al anterior. Ya no es aquella irrupción explosiva que sorprendió al mundo, sino un jugador consolidado, con liderazgo y peso propio dentro del equipo.

Por eso, aunque sus declaraciones mostraron cautela, en la Selección Argentina entienden que el volante será uno de los nombres centrales para intentar volver a pelear por la gloria en el Mundial 2026.