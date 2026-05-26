Quiénes son los jugadores de la Selección Argentina que pueden quedarse afuera del Mundial 2026

El entrenador Lionel Scaloni debe definir.

Como cada cuatro años, llega el momento de definir las listas de jugadores que jugarán la Copa del Mundo y hay quienes se quesan afuera. A veces, esto sucede por alguna lesión que no les permite llegar al evento. Pero otras, se trata simplemente de una decisión del entrenador, que vio mejor a algún otro futbolista en la misma posición, lo que lo hizo decantarse finalmente por una de las opciones posibles.

Lionel Scaloni dio en mayo una lista de 55 jugadores reservados para el Mundial 2026, donde Argentina debuta el próximo 16 de junio ante Argelia. Pero de todos estos nombres solamente 26 quedarán seleccionados de manera definitiva, por lo que hay jugadores que se quedarán en las puertas de ingresar a la cita máxima, pero ya sea por una u otra razón, no serán parte de la delegación.

Qué jugadores se pueden quedar afuera de la lista de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Facundo Cambeses.

Walter Benítez.

Santiago Beltrán.

Defensores

Marcos Senesi.

Kevin Mac Allister.

Gonzalo Montiel (tiene un desgarro de grado dos en el cuádriceps izquierdo y llegaría con lo justo).

Facundo Medina.

Gabriel Rojas.

Agustín Giay.

Lucas Martínez Quarta.

Nicolás Capaldo.

Germán Pezzella.

Luciano Lollo.

Zaid Romero.

Mediocampistas

Máximo Perrone.

Emiliano Buendía.

Aníbal Moreno.

Valentín Barco.

Franco Mastantuono.

Ezequiel Fernández.

Alan Varela.

Guido Rodríguez.

Milton Delgado.

Nicolás Domínguez.

Tomás Aranda.

Delanteros

José Manuel "Flaco" López.

Gianluca Prestianni.

Alejandro Garnacho.

Santiago Castro.

Matías Soulé.

Claudio Echeverri.

Mateo Pellegrini.



Los jugadores de la Selección Argentina que ya están adentro de la lista

Scaloni tiene resuelta la mayor parte de la lista y son pocas las dudas que se ponen sobre la mesa: del arco no hay incógnitas y los tres elegidos serían Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. En cuanto a los defensores, todo indica que los cuatro laterales serán los mismos que en Qatar: Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por la derecha, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña por la izquierda.

Messi es la esperanza albiceleste.

En torno a los zagueros centrales, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez se sostienen de la Copa del Mundo 2022 y hay otros dos que tiene posibilidades de meterse, que son Leonardo Balerdi y Marcos Senesi. La otra opción que aparece peleando un lugar y siempre es tenido en cuenta en las convocatorias es el defensor Facundo Medina, aunque tiene menos chances.

En el mediocampo estarían Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín "Colo" Barco como variantes. , Giuliano Simeone y Nicolás González se perfilan como extremos para cubrir bien las bandas y arriba estarán seguro el capitán Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada.