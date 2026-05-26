FOTO DE ARCHIVO. Jacob DeWitte, cofundador y presidente ejecutivo de Oklo, habla en el Despacho Oval mientras asiste a la firma de un por parte del presidente Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington, D.C.

Estados Unidos anunció el martes que había seleccionado a cinco empresas, entre ‌ellas Oklo, para ‌entablar conversaciones avanzadas sobre la posible utilización de su plutonio de la época de la Guerra Fría como combustible para reactores nucleares.

Reuters informó el año pasado de que el Gobierno del presidente Donald Trump tiene previsto poner a ​disposición de ⁠las empresas eléctricas estadounidenses unas 20 toneladas ‌de plutonio procedente de ojivas nucleares ⁠desmanteladas.

El pasado mes de mayo, ⁠Trump ordenó la suspensión de gran parte de un programa destinado a diluir y eliminar el ⁠plutonio excedente y, en su lugar, proporcionarlo ​como combustible para tecnologías nucleares ‌avanzadas.

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El Departamento de Energía almacena ‌el plutonio excedente de Estados Unidos, que ⁠tiene una vida media de 24.000 años y debe manipularse con equipo de protección, en instalaciones de armas fuertemente custodiadas en ​estados como ‌Carolina del Sur, Texas y Nuevo México.

Oklo, cuyo precio de las acciones subía más de un 5,5%, a 69,51 dólares, afirmó que planea desarrollar el combustible ⁠junto con newcleo, una empresa europea que tiene como objetivo construir reactores nucleares de alta tecnología.

Las otras empresas son las privadas Exodys Energy, SHINE Technologies, Standard Nuclear y Flibe Energy, según informó el Departamento de Energía en un comunicado.

Oklo dijo en ‌un comunicado que newcleo aportaría experiencia en materia de combustible y capital potencial para el proyecto, sujeto a acuerdos, aprobaciones y a los requisitos de seguridad y salvaguardias estadounidenses.

"Este programa abre una ‌vía para utilizar el material excedente existente como combustible puente para reactores avanzados, con el fin de ‌poner en ⁠marcha más reactores antes", afirmó Jacob DeWitte, cofundador y director ejecutivo de ​Oklo. "El material que se ha reservado para su eliminación puede, en su lugar, convertirse en combustible para producir electricidad".

(Editado en español por Carlos Serrano)