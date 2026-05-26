¿Cuándo se cobra el aguinaldo en junio 2026? Cómo se calcula

Cuándo cobran los trabajadores el aguinaldo

El pago del aguinaldo de junio 2026 ya comienza a generar consultas entre trabajadores, jubilados y pensionados que esperan cobrar el primer Sueldo Anual Complementario (SAC) del año. La legislación argentina establece fechas específicas para el depósito y también define cómo debe calcularse el monto que corresponde a cada beneficiario.

El aguinaldo representa un ingreso extra clave para millones de personas y equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre enero-junio. Además, el beneficio alcanza tanto a empleados del sector privado como a trabajadores estatales, jubilados y pensionados de ANSES.

Cuándo se paga el aguinaldo y quiénes lo cobran en junio 2026

La Ley 27.073 establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 30 de junio de cada año. En 2026, esa fecha cae martes. Sin embargo, la normativa también contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles posteriores para completar el depósito sin que se considere incumplimiento formal. Por ese motivo, algunas empresas podrían acreditar el dinero hasta el lunes 6 de julio. En el caso de los jubilados y pensionados de ANSES, el aguinaldo se deposita junto con el haber mensual, respetando el calendario oficial organizado según terminación de DNI.

El Sueldo Anual Complementario corresponde a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Empleados del sector privado.

Trabajadores de la administración pública.

Empleados de empresas estatales.

Jubilados y pensionados del sistema previsional.

En cambio, no cobran aguinaldo:

Monotributistas.

Trabajadores autónomos.

Personas que trabajan en la informalidad.

Independientes sin relación de dependencia.

Jubilados ANSES cuándo cobran aguinaldo

Cómo se calcula el aguinaldo de junio

El cálculo del aguinaldo toma como base el 50% del salario bruto más alto cobrado entre enero y junio de 2026.

Para determinar el monto, se deben incluir:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales remunerativos habituales.

No se incluyen conceptos no remunerativos. Por ejemplo, si la remuneración más alta del semestre fue de $1.200.000, el aguinaldo será de $600.000. Los trabajadores que ingresaron recientemente a una empresa o no completaron los seis meses del semestre también cobran aguinaldo, aunque de manera proporcional.

En esos casos, la fórmula habitual consiste en:

Dividir el mejor sueldo del período por 12.

Multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Por ejemplo, si un empleado tuvo un mejor sueldo de $900.000 y trabajó tres meses, el cálculo será:

$900.000 ÷ 12 × 3 = $225.000

Ese será el monto bruto proporcional del aguinaldo.

Monto a cobrar de aguinaldo en junio

Los jubilados y pensionados perciben el medio aguinaldo junto con el haber mensual de junio. El cálculo se realiza sobre el haber previsional regular y no incluye bonos extraordinarios otorgados por el Gobierno. El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y suele comenzar durante la segunda semana del mes para quienes cobran la mínima.