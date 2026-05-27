Sin poder comunicarse con su familia, un colombiano se suicidó en una cárcel de ICE en Estados Unidos

Desde Colombia denunciaron que uno de sus ciudadanos Brayan Rayo Garzón se suicidó en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. El joven, de 26 años, estaba aislado por COVID-19 en una cárcel de Missouri y había pedido hablar con su madre horas antes de quitarse la vida. Según los reportes oficiales, el detenido había solicitado asistencia psicológica, algo que también le fue negado por las restricciones sanitarias. El presidente colombiano Gustavo Petro condenó los hechos e instó a la Cancillería de Bogotá a entregar "una nota de protesta".

Según explicó la defensa, el joven rogó en notas escritas a mano que lo dejaran comunicarse con su mamá. "Siento en mi corazón que ella está muy preocupada por mí", escribió Garzón. Menos de una hora después de entregar esos mensajes a los guardias fue encontrado inconsciente en su celda con una sábana alrededor del cuello. La autopsia confirmó que se trató de un suicidio.

Rayo había sido detenido por el ICE tras un arresto menor en Saint Louis. Antes de eso trabajaba como pintor y repartidor de comida mientras intentaba regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. Había llegado al país junto a su familia en 2023, luego de cruzar la frontera por California.

La historia clínica de Garzón: "Un fuerte cuadro de angustia"

Los documentos revelan que el joven atravesaba "un fuerte cuadro de angustia". La cárcel del condado de Phelps demoró más de 35 horas en realizarle una evaluación médica inicial, pese a que los protocolos de ICE establecen que debe hacerse dentro de las primeras 12 horas. Además, la atención de salud mental que había solicitado fue cancelada en dos oportunidades.

El aislamiento también empeoró su situación. Tras dar positivo de COVID-19, fue trasladado a una celda individual y quedó incomunicado. Ahí escribió las notas pidiendo hablar con su madre, Adriana Garzón, con quien mantenía un ritual diario de oración antes de dormir.

Especialistas en salud mental denuncian falta de atención en las cárceles de ICE

Especialistas en salud pública y derechos humanos alertaron que el incremento refleja fallas graves en la supervisión de los detenidos, especialmente en la atención psicológica. También denunciaron violaciones a los estándares internos de ICE, retrasos en tratamientos médicos y condiciones de aislamiento que agravan el deterioro emocional de los migrantes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reclamó que la Cancillería de su país impulse una investigación formal y cuestionó duramente la política migratoria de Estados Unidos. "El gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos", escribió en su cuenta de X.

Quien necesite ayuda o para alguien de su entorno cercano puede acudir al centro de salud más cercano o comunicarse las 24 horas a la línea telefónica para atención en Salud Mental: 0800 999 0091.