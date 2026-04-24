La gestión Trump le quitará la ciudadanía estadounidense a 350 personas

El gobierno de los Estados Unidos le quitará la ciudadanía a 350 personas, según trascendió en las últimas horas en algunos medios locales. La Justicia estadounidense "espera expandir y acelerar estos procesos" a nivel nacional, aunque no confirmaron si iniciarán deportaciones.

Una vocera del Poder Judicial advirtió que el gobierno de Donald Trump pretende lograr "el volumen más alto" de revocaciones de ciudadanía "en la historia".

La noticia, confirmada por el New York Times este viernes, cuenta con testimonios de algunos funcionarios de la gestión del republicano, quienes aseguraron que la Justicia estadounidense presentará pronto las demandas civiles "para desnaturalizar inmediatamente" a estos individuos.

De acuerdo a la legislación estadounidense, la remoción de la ciudadanía es un procedimiento sólo aplicable a los estadounidenses "naturalizados"; es decir, a aquellos inmigrantes que consiguieran convertirse en ciudadanos norteamericanos una vez que entraron al país. Y la única forma de que se les quite el documento es al probárseles algún delito como terrorismo, narcotráfico, implicancias en el tráfico de personas o que se descubra que hubieran cometido fraude de ayudas públicas.

Otros delitos reconocidos que entran en esta posibilidad son el ocultamiento antecedentes penales de crímenes que lo harían no apto para la ciudadanía, o mismo haber entrado en un matrimonio ficticio.

Desde la Justicia norteamericana pidieron priorizar dentro de esas personas a quienes tuvieran probados algunos de éstos delitos, aunque no difundieron si alguno de ellos cumplían con éstos ejemplos.

Esta medida sería una continuación de un memorando interno que emitió el Departamento de Justicia en julio de 2025, en el que instruyó a su División de Asuntos Civiles a poner el foco "en casos de revocación de ciudadanía". La medida encendió alertas en distintos sectores legales y de derechos civiles, ya que fue interpretado como un impulso a los procesos de “desnaturalización”, un mecanismo poco frecuente pero con consecuencias severas para quienes lo enfrentan.

Quienes pueden recibir la ciudadanía y qué consecuencias tendría la medida

Entre los requisitos para acceder y mantener la ciudadanía estadounidense figura el "buen carácter moral", un concepto que no está definido con precisión en la legislación. Esa ambigüedad abre un margen de interpretación que, según advierten especialistas, puede derivar en "decisiones arbitrarias". Organizaciones de derechos civiles sostienen que, bajo ese criterio, podrían verse comprometidas conductas que en principio están protegidas por la Primera Enmienda, como la participación en protestas o manifestaciones públicas.

En ese escenario, un informe del Brennan Center for Justice advirtió que las políticas impulsadas durante la administración Trump ya incluyeron arrestos, detenciones y deportaciones de manifestantes pro Palestina que participaron en protestas donde se registraron daños materiales. "La desnaturalización podría convertirse en una extensión de esos intentos", tal como señaló el documento de la organización.