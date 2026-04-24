El Gobierno le contestó al Reino Unido: "Las Malvinas son argentinas"

Luego de que el Reino Unido reafirmara que la "soberanía británica" en las Islas Malvinas "no está en discusión", el canciller argentino Pablo Quirno salió a reclamar los derechos soberanos del país sobre el archipiélago. "Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas", lanzó. También pidió reanudar las negociaciones bilaterales para destrabar el conflicto y rechazó el principio de libre determinación de los isleños.

"Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", escribió Quirno en su cuenta de X.

Su mensaje se da horas después de que se filtrara un documento del Pentágono que agitó la discusión entre ambos países. Según trascendió, Estados Unidos podría retirar su respaldo diplomático a Londres por no haber participado activamente en su guerra contra Irán. Ante esto, un portavoz oficial británico expresó que su soberanía "no está en discusión", y la respuesta del Gobierno argentino no tardó en aparecer.

"Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos. Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un 'pueblo' por las Naciones Unidas. No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte", agregó.

Para el Gobierno, tampoco "tiene validez" el referéndum realizado en el 2013, en el que el 98,8% de los habitantes de Malvinas votaron a favor de mantener las islas como territorio británico. También se volvió denunciar "las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales" renovables y no renovables.

"Por todos los elementos señalados, la República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas y agradece a toda la comunidad internacional el apoyo recibido a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas", indicó.

Qué decía el documento de EE.UU

La filtración de comunicaciones internas del Pentágono reveló que el gobierno de Donald Trump podría revisar su apoyo diplomático a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. Según un informe divulgado inicialmente por la agencia Reuters, esta medida extrema se baraja como una represalia directa ante la negativa del Reino Unido a involucrarse plenamente en las operaciones militares lideradas por Estados Unidos contra Irán.

El documento filtrado, un correo electrónico que circula en los niveles más altos del Departamento de Defensa, detalla una profunda frustración por la reticencia de los aliados europeos a conceder derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO) para la guerra en Medio Oriente. En este sentido, el texto propone reconsiderar la postura estadounidense frente a las "posesiones imperiales" europeas y señala específicamente el archipiélago administrado por Londres y reclamado por Argentina.