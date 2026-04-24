Una filtración publicada por Reuters habla de la posibilidad de que el Gobierno de Donald Trump retire su apoyo a Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, lo que beneficiaría a Argentina.

Tras la filtración de un informe del Pentágono que sugiere que Estados Unidos podría retirar su respaldo diplomático a Londres sobre las Islas Malvinas, el Gobierno del primer ministro británico Keir Starmer emitió una dura respuesta. Desde el número 10 de Downing Street, un portavoz oficial aseguró que “el tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión”.

La reacción británica busca desactivar cualquier intento de utilizar el estatus del archipiélago como moneda de cambio en la crisis geopolítica actual. Londres enfatizó que su postura es histórica y que fue comunicada con firmeza a “sucesivas administraciones de Estados Unidos” durante décadas. En este sentido, el vocero británico subrayó que la posición actual del primer ministro Starmer “más clara no puede ser” y que “nada va a cambiar esta situación”.

En este escenario de tensión entre estos dos aliados históricos, la relación Javier Milei empezó a jugar un rol clave. El alineamiento total de Milei con la Casa Blanca y su compromiso en la lucha contra el terrorismo respaldado por Irán contrastan con la cautela europea. En este sentido, Washington anunció un incremento en la asistencia militar y de seguridad para Argentina, mientras el propio Milei reafirma el reclamo de soberanía sobre las islas como una meta "inclaudicable" a través de una solución pacífica.

Autodeterminación y límites militares

El eje de la defensa británica reside en la voluntad de los habitantes de las islas. El portavoz recordó en declaraciones a la BBC que “las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar” por una mayoría abrumadora, y reafirmó que el Reino Unido siempre se posicionará junto al derecho de los isleños a decidir su futuro.

Este endurecimiento diplomático ocurre en un contexto de alta tensión militar en Medio Oriente, conflicto en el que Londres dejó claro que no permitirá ser arrastrado a una escalada ofensiva total contra Irán. Por esta razón, el Reino Unido restringió el uso de sus bases aéreas para las fuerzas estadounidenses exclusivamente a “propósitos defensivos” destinados a proteger a ciudadanos británicos y residentes regionales.

Para el Gobierno de Starmer, sumarse a un bloqueo naval o a ataques directos equivaldría a entrar formalmente en guerra, una decisión que consideran que solo puede tomarse bajo condiciones de un alto el fuego duradero. Pese a los insultos cruzados y la crisis en la "relación especial", Londres sostiene que la soberanía sobre las Malvinas le corresponde “únicamente a Reino Unido y a los residentes del archipiélago”, lo que cierra la puerta a cualquier renegociación impulsada por la administración Trump.