Mendoza: la falsa coartada del camillero que confesó el abuso y asesinato de su beba de dos meses

Un hecho de violencia infantil conmociona a la provincia de Mendoza. Se trata del caso de Emma, una beba de dos meses que fue abusada sexualmente y luego asesinada por su propio padre, Gustavo Ariel Olguín (29). El camillero confesó el crimen luego de un sinfín de mentiras que realizó con el objetivo de desviar la investigación.

Este jueves se cerró el capítulo judicial de esta trágica historia ocurrida en Las Heras tras conocer la sentencia final del Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza. En un juicio abreviado, se decidió condenar a prisión perpetua a Olguín por el asesinato de su hija.

Durante el debate, se expusieron los argumentos falaces que había esgrimido el homicida antes de confesar el crimen. El sujeto incluso había tratado de involucrar a la madre de la nena en el hecho, pero la mujer de 26 años finalmente fue sobreseída. Si bien estaba imputada en la causa por "cómplice de la agresión", la fiscalía demostró que la farmacéutica no se encontraba en el domicilio el día del crimen.

Olguín ensayó diferentes coartadas para evitar ser encontrado culpable del hecho. Sostuvo en declaración indagatoria que su exmujer lo hostigaba y que incluso le provocó "problemas laborales". Luego se comprobó que desde la clínica en la que trabajaba lo echaron porque le había robado dinero a un compañero. También había declarado que su pareja consumía drogas y eso "la exaltaba", aunque nuevamente se confirmó que era él quien generaba las peleas.

Caso Emma: cómo ocurrió el hecho y qué dijo la autopsia del cuerpo de la beba

El hecho tuvo lugar el 13 de agosto de 2023. Emma ingresó a emergencias del Hospital Notti de Las Heras en un estado de extrema gravedad, totalmente deshidratada. De inmediato, los médicos notaron que podría tratarse de maltrato infantil y llamaron a la Policía. Si bien lograron estabilizarla, pocas horas después la nena falleció.

La autopsia informó que había sido víctima del síndrome de "shaken baby". Es decir, su padre la zamarreó con tanta violencia que le provocó hemorragias cerebrales y desprendimiento de córnea.

Por otro lado, también se pudo comprobar que la beba tenía lesiones y fisuras compatibles con abuso sexual. En primera instancia, Olguín negó cualquier tipo de implicancia en el crimen, pero finalmente el martes pasado, a casi tres años del asesinato, admitió su responsabilidad. El individuo ya se encuentra detenido.