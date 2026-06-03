El trumpismo perdió la interna republicana en Iowa y un empresario crítico será el candidato en las elecciones de noviembre

El congresista republicano Randy Feenstra, el candidato respaldado por el presidente Donald Trump para las primarias republicanas en el estado de Iowa, perdió frente al empresario y agricultor Zach Lahn, crítico del mandatario y líder del partido. Lahn será el candidato del partido en las elecciones intermedias del mes de noviembre.

La victoria de Lahn no solo representa una derrota para el sector más alineado con el trumpismo dentro del Partido Republicano. También expone tensiones crecientes entre parte de la base conservadora y la administración de Trump, especialmente en torno a temas vinculados a la agricultura, los pesticidas, la salud pública y el poder de las grandes corporaciones agroindustriales. Tras conocerse los resultados, Feenstra reconoció la derrota y aseguró que trabajará para mantener la unidad partidaria de cara a las elecciones generales.

Con el triunfo del empresario, Iowa se encamina hacia una elección de noviembre que promete ser más competitiva de lo previsto. Los demócratas creen que la fractura republicana puede abrir una oportunidad para recuperar una gobernación en un estado históricamente dominado por los conservadores.

Elecciones en Iowa: una derrota inesperada para Trump

La ajustada victoria de Lahn significó un golpe político para Trump, que pocos días antes había respaldado públicamente a Feenstra y lo había definido como un dirigente "MAGA hasta el final". El presidente apostaba a extender una racha de triunfos en las primarias republicanas, donde ya había influido decisivamente en la derrota de varios dirigentes que mantenían diferencias con su liderazgo.

Sin embargo, en Iowa la estrategia no funcionó. Feenstra terminó perdiendo frente a un candidato que hasta hace pocos meses era prácticamente desconocido a nivel estatal y que construyó su campaña cuestionando tanto a las grandes corporaciones agrícolas como a sectores del propio establishment republicano.

Quién es Zach Lahn, el empresario que desafió al trumpismo

Lahn es propietario de una firma de inversiones y vive en una granja familiar del este de Iowa que pertenece a su familia desde hace más de un siglo. Durante la campaña combinó posiciones conservadoras tradicionales -como la oposición al aborto y las críticas a las políticas progresistas en las escuelas- con un discurso muy duro contra los monopolios agrícolas y el uso masivo de pesticidas.

"Me enfrentaré a los grandes cárteles agrícolas. Desmantelaré sus monopolios y conseguiré un trato justo para los agricultores de Iowa", afirmó durante su discurso de victoria.

Su mensaje encontró eco en el movimiento "Make America Healthy Again" (MAHA), una corriente vinculada políticamente al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que cuestiona el uso de determinados productos químicos en la agricultura y promueve sistemas alimentarios más saludables.

La elección de noviembre y la oportunidad para los demócratas

Ahora, Lahn deberá enfrentarse al demócrata Rob Sand, actual auditor estatal y uno de los dirigentes más conocidos del partido en Iowa. Sand llega fortalecido a la campaña tras reunir cerca de 18 millones de dólares para financiar su candidatura y construir una imagen moderada orientada al electorado independiente.

Aunque el Comité Nacional Republicano minimizó el impacto del resultado y aseguró que la influencia política de Trump sigue intacta, la derrota de Feenstra dejó una señal clara: incluso en estados profundamente conservadores, algunos sectores de la base republicana empiezan a mostrar diferencias con las prioridades de la Casa Blanca.