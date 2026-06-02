La historia real detrás del true crime que escala en Netflix

Netflix incorporó a su catálogo ¿Debería casarme con un asesino?, una miniserie documental de crímenes reales que reconstruye una historia ocurrida en Escocia y que combina una investigación policial con el relato en primera persona de una mujer involucrada en el caso. La producción se estrenó en 2026 y está compuesta por tres episodios.

La serie sigue a Caroline, una especialista forense de Glasgow que conoce a un hombre con quien inicia una relación sentimental y llega a comprometerse. Sin embargo, una confesión inesperada cambia el rumbo de la historia y la convierte en una pieza clave para una investigación criminal.

De qué trata ¿Debería casarme con un asesino?

La trama de ¿Debería casarme con un asesino? se centra en la actitud de la protagonista quien mantiene su compromiso con un hombre acusado de asesinato mientras reúne pruebas en su contra y colabora con las autoridades. Su participación resulta fundamental para avanzar en el caso, aunque la situación la obliga a llevar una doble vida y a enfrentar importantes dilemas personales.

La historia comienza en 2020, cuando Caroline conoce a un guardabosques de las Tierras Altas de Escocia. Poco después se comprometen, pero una revelación vinculada a un crimen sin resolver desencadena una investigación que la coloca en una posición delicada entre sus sentimientos y su deber como testigo.

La miniserie está compuesta por tres capítulos de entre 44 y 56 minutos. A lo largo de los episodios, se reconstruyen los hechos mediante entrevistas, registros personales y material relacionado con la investigación policial.

El documental se encuadra dentro del género true crime, uno de los más populares de Netflix en los últimos años. Además del caso criminal, la producción pone el foco en las consecuencias emocionales que atraviesa la protagonista al convertirse en testigo clave de una investigación de homicidio.

Ficha técnica ¿Debería casarme con un asesino?