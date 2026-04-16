La Justicia de Mendoza investiga un presunto caso de maltrato infantil, después de que un nene de un año y 10 meses ingresara a la guardia del Hospital Notti en estado crítico, con lesiones cerebrales. El hecho ocurrió el viernes pasado: el niño fue atendido de urgencia y posteriormente internado en la terapia intensiva, donde aún permanece bajo seguimiento estricto.

Según informaron los noticieros mendocinos, las lesiones detectadas serían compatibles con el denominado “síndrome del niño sacudido”, lo que derivó en la activación inmediata del protocolo correspondiente.

Poco después de que el niño quedara internado, una abogada del Hospital Notti radicó la denuncia e intervino la Unidad Fiscal de Homicidios.

Hace pocos días se mencionó esta condición mediáticamente, ya que se estima que fue también la causa de muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia en un contexto de maltrato.

Las dudas sobre el origen de las lesiones que derivaron en medidas judiciales

Como parte de las primeras medidas, la Justicia ordenó una restricción de acercamiento para la madre del menor y su pareja, con quienes convivía el niño al momento de la internación. También se realizó una encuesta ambiental para evaluar las condiciones del entorno familiar.

Al mismo tiempo se le practicaron estudios al hermano mellizo del niño, quien no presentaba lesiones y pudo regresar a su hogar.

Los investigadores intentan determinar, junto a los médicos, el origen de las lesiones del nene internado, si responden a situaciones de maltrato, como sacudones o zamarreos reiterados, o si están vinculados a una enfermedad congénita que provoque convulsiones y derive en síntomas como los detectados en el menor.

Las denuncias alrededor del niño que encendieron las alarmas

En medio de la investigación, un familiar del niño contó en la radio que los episodios de violencia no son recientes: “Esto no comenzó este viernes, comenzó hace aproximadamente 4 o 5 meses”. Según el testimonio de esta persona, el menor ya había sufrido previamente una fractura de pierna que fue atendida de manera tardía, además de múltiples ingresos a la guardia.

Estas situaciones habrían sido advertidas con anterioridad. Según confirmó, desde el entorno del niño habían reportado el caso al Equipo de Titularidad Interdisciplinaria (ETI), pero fue desestimado. “Se pudo haber evitado porque se sabía que el pequeño estaba en peligro”, subrayó.

La investigación continúa avanzando, mientras el estado de salud del niño sigue bajo estricta observación médica.