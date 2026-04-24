Plim Plim llega a Ituzaingó con su show musical y promete una fiesta para toda la familia

Plim Plim desembarca en Ituzaingó con su espectáculo Energía Musical.

El fenómeno infantil Plim Plim desembarca en Ituzaingó este sábado 25 de abril con una propuesta pensada para que chicos y grandes vivan una jornada llena de música, baile y entretenimiento. Se trata de “Plim Plim, Energía Musical”, el exitoso espectáculo en formato recital que ya recorrió escenarios de toda Latinoamérica y que se consolidó como uno de los shows infantiles más convocantes del momento. Las entradas están a la venta en TuEntrada.

El espectáculo premiado que desembarca en Ituzaingó con canciones, juegos y valores

Ganador del Martín Fierro al Mejor Infantil 2025, el show combina un importante despliegue multimedia con una experiencia 100% interactiva, en la que el público no solo mira, sino que canta, baila y participa durante toda la función. La propuesta mantiene la esencia que convirtió a Plim Plim en un fenómeno entre las familias: diversión, aprendizaje y mensajes vinculados a hábitos saludables y valores positivos.

Sobre el escenario estarán Plim Plim junto a sus inseparables amigos Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li, quienes invitarán a los chicos a sumarse a una aventura cargada de energía y juegos. La puesta promete ritmo constante, color y momentos de participación para disfrutar en familia.

Durante el recital sonarán algunos de los clásicos más queridos por el público infantil, como “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram sam sam” y “Cerdito enojón”, además de “Abejita Chiquitita”, uno de los grandes éxitos recientes del universo Plim Plim, que ya superó las 1400 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en un fenómeno entre los más chicos.

Creado por Guillermo “Tita” Pino, Plim Plim logró transformarse en una de las marcas infantiles de mayor crecimiento en habla hispana. Su propuesta combina entretenimiento con contenidos educativos, una fórmula que le permitió expandirse por distintos países y conquistar nuevas audiencias.

En 2025, la gira internacional del espectáculo recorrió más de 70 ciudades en 10 países, reafirmando el impacto del personaje y sus amigos en toda la región. Ahora, esa experiencia llega a Ituzaingó para sumar una nueva parada a un tour que viene cosechando éxito en cada presentación.

La llegada de “Plim Plim, Energía Musical” genera expectativa entre las familias del oeste bonaerense, que tendrán la oportunidad de disfrutar de un show pensado para compartir, cantar y moverse al ritmo de canciones que ya son parte del día a día de miles de chicos.

Con música en vivo, coreografías, humor y una fuerte apuesta interactiva, el espectáculo promete convertir su paso por Ituzaingó en una verdadera fiesta infantil.