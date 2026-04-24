Peso mexicano y bolsa sufren revés semanal atentos a negociaciones en Medio Oriente

FOTO DE ARCHIVO. Tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense en Ciudad Juárez

El peso mexicano y la bolsa avanzaron el viernes, si bien registraron una semana de pérdidas acumuladas, a la espera de ‌noticias sobre las conversaciones en ‌Medio Oriente para poner fin a la guerra que dura ya casi dos meses.

Fuentes oficiales de Pakistán dijeron que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, había arribado a Islamabad como parte de una delegación para debatir propuestas destinadas a reanudar las negociaciones de paz con Estados Unidos.

* La moneda cotizaba en 17.3897 por dólar muy cerca ​del final de ⁠los negocios, con una ganancia de un 0.10% frente al precio ‌de referencia de LSEG del jueves. Aun así, acumulaba un ⁠retroceso semanal del 0.55%.

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* "Hacia el 'overnight', prevemos un ⁠rango entre 17.32 y 17.49, a la espera de una posible negociación de paz en Medio Oriente durante el fin de semana", dijo Monex ⁠Grupo Financiero en una nota de análisis.

* Por lo pronto, la ​sesión también estuvo marcada por la decisión del ‌Departamento de Justicia estadounidense de cerrar ‌su investigación sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ⁠allanando el camino para la confirmación de Kevin Warsh para dirigir el banco central.

* En cuanto a datos económicos, el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Míchigan cayó en abril a un ​mínimo histórico, ‌una mala señal sobre la salud de la demanda interna de Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas.

* A nivel local se dio a conocer que la actividad económica, medida por el IGAE, repuntó en febrero, aunque menos de ⁠lo previsto por el mercado. Otro reporte mostró que la tasa de desocupación alcanzó el mes pasado su mayor nivel desde diciembre de 2023.

* La próxima semana se publicarán en México las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre del año.

"Las cifras recientes apoyan un escenario de estancamiento económico en el primer trimestre que, según nuestras estimaciones, implica una caída cercana a medio ‌punto porcentual respecto al trimestre previo", dijeron analistas de Grupo Coppel.

* Hacia adelante, las apuestas por una apreciación del peso mexicano aumentaron en el Chicago Mercantile Exchange a su mejor nivel desde finales de marzo.

* La bolsa subió un 0.87% a 69,230.56 puntos, aunque en la semana sumó una pérdida ‌del 0.85%, en un mercado también con la atención puesta en la temporada de resultados corporativos del primer trimestre.

* Los títulos de la operadora de restaurantes ‌Alsea encabezaron las ⁠alzas de la sesión, con un 2.63% más a 52.70 pesos, seguidos por los de la embotelladora Arca Continental ​que sumaron un 2.55% a 218.48 pesos.

* En el mercado de deuda, el banco central colocó 107,946 millones de pesos (unos 6,200 millones de dólares) en una permuta de papel gubernamental.

Con información de Reuters