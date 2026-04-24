Paritarias de Empleados de Comercio en abril 2026: escala salarial y aumentos de FAECyS para mayo

Cuánto cobran los empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) mantiene vigente en abril el acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias, que contempla subas escalonadas para el segundo trimestre del año y una actualización salarial que volverá a impactar en mayo de 2026.

El entendimiento alcanza a uno de los convenios colectivos más numerosos del país y establece incrementos porcentuales, junto con sumas no remunerativas que continúan integrando el ingreso mensual de los trabajadores hasta junio.

Cómo es el aumento acordado para Comercio

El acuerdo salarial fijó una mejora total del 5% para el trimestre abril-junio, distribuida en tres tramos consecutivos:

Abril: 2%

2% Mayo: 1,5%

1,5% Junio: 1,5%

De esta manera, en mayo los empleados mercantiles recibirán una nueva actualización sobre los básicos vigentes, en línea con el cronograma pactado entre el gremio y el sector empresario.

Salarios de abril y mayo con aumento

Las sumas no remunerativas que siguen vigentes

Además del incremento porcentual, los trabajadores de Comercio continúan cobrando adicionales no remunerativos que refuerzan el salario mensual.

Al esquema se incorporan:

$40.000 que ya se abonaban desde 2025

$60.000 sumados este año

$20.000 adicionales previstos en el nuevo acuerdo

En total, durante abril, mayo y junio se mantienen $120.000 mensuales en sumas no remunerativas, que recién pasarán al básico en julio, según lo pactado.

Empleados de comercio: escala salarial estimada para mayo

Con el aumento de mayo, las categorías más representativas del convenio quedarían con mejoras sobre los valores de abril. Entre las referencias salariales aparecen:

Maestranza

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Administrativos

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

Categoría F

Cajeros

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Vendedores

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Cada categoría suma además adicionales por antigüedad, presentismo, zona, caja u otros conceptos según el puesto y la empresa.

Comercio: cuánto cobran

Pese al acuerdo firmado, la negociación atraviesa tensión política porque el Gobierno nacional demoró la homologación formal del entendimiento. El punto central de discusión está vinculado a aportes patronales y contribuciones sindicales incluidas en el acta, lo que generó diferencias entre las partes. Desde FAECyS ya advirtieron que podrían reabrir la paritaria si no se valida el acuerdo en los términos originales.

Qué puede pasar en mayo 2026 con los empleados de comercio

Mayo será un mes clave para los Empleados de Comercio. Por un lado, se aplicará el segundo tramo del aumento del 1,5%. Por otro, seguirá la disputa por la homologación y la posibilidad de nuevos reclamos salariales si la inflación continúa acelerándose. En un escenario de pérdida de poder adquisitivo, el gremio liderado por Armando Cavalieri mantiene abierta la posibilidad de rediscutir condiciones para los próximos meses.