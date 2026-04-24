Racing vs Barracas Central por el Torneo Apertura 2026: cuando juegan, posibles formaciones y como ver en vivo

Racing recibe a Barracas Central en el Estadio Presidente Perón por la fecha 16 de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El cruce en el Cilindro de Avellaneda aparece como uno de los más determinantes de la recta final de la fase regular, con ambos equipos obligados a sumar de a tres para no complicar sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.

¿Cuándo juegan Racing y Barracas Central?

Racing y Barracas Central se enfrentarán este viernes 24 de abril desde las 21:30hs en el Cilindro, en un partido clave del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que será arbitrado por Pablo Echavarria, se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium.

La Academia atraviesa un momento delicado en el campeonato local. El equipo de Gustavo Costas sumó apenas un punto de los últimos nueve en juego y cayó a la décima posición de su zona, por lo que provisoriamente quedó fuera de los puestos de clasificación. Las derrotas en el clásico ante Independiente, ante River y el empate reciente ante Aldosivi, ponen al plantel en un momento límite. El conjunto de Avellaneda necesita ganar para reengancharse en la pelea y sostener sus chances en un torneo que no ofrece margen de error.

Del otro lado, el Guapo llega con un panorama más alentador. El equipo conducido por Rubén Darío Insúa acumula una sola derrota en los últimos ocho partidos de Liga y llega al Cilindro ubicado en la séptima posición, dentro de los puestos que clasifican a los playoffs. La victoria le permitiría consolidarse entre los ocho mejores de la Zona B a una fecha del cierre de la fase regular.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al visitante. Barracas Central se impuso 1-0 en condición de visitante en el Apertura 2025 con gol de Rodrigo Insúa, hijo del entrenador. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Racing ganó dos, el Guapo uno y hubo dos empates, un historial parejo que anticipa un duelo cerrado en Avellaneda.

Costas tiene bajas sensibles en defensa. Marcos Rojo y Marco Di Césare están suspendidos y no podrán ser parte del equipo titular, lo que obliga al técnico a rearmar la zaga con Franco Pardo y Santiago Sosa como centrales. Adrián "Maravilla" Martínez, máximo goleador del equipo con seis tantos en el torneo, encabezará el ataque acompañado por Santiago Solari y Adrián Fernández.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Césare; Gabriel Rojas, Alan Forneris, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Ezequiel Cannavo; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Nicolás Capraro; Rodrigo Insua, Iván Tapia, Dardo Miloc, Damián Martínez; Norberto Briasco, Tomás Porra; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Racing vs Barracas Central: datos del partido