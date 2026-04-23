Danza gratis para todos: el musical Billy Elliot celebra el Día Internacional de la Danza con clases abiertas

El próximo miércoles 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza en todo el mundo y el musical Billy Elliot tiene una propuesta diferente para celebrarlo en la ciudad de Buenos Aires: clases de danzas gratis al aire libre. Se trata de la oportunidad de aprender y disfrutar de una manera diferente.

Clases gratis de danza en CABA: dónde son y cómo aprovecharlas

Bajo la consigna "Seamos miles. Hagamos historia", Avenida Corrientes se convertirá en un gran escenario al aire libre de la mano de Billy Elliot para que bailarines, bailarinas y cualquiera que disfrute de bailar se acerque a aprender.

El musical ofrecerá una clase de clásico completamente gratis. La actividad estará orientada para artistas de todas las edades y todos los niveles, incluso personas sin experiencia previa. El objetivo es celebrar la danza y vivir una jornada histórica diferente.

La convocatoria es el próximo miércoles 29 de abril a las 16 hs en la puerta del Teatro Ópera (Av. Corrientes 860). En concreto, la clase comenzará a las 17 horas.

Billy Elliot: el musical que renombre que llega a Argentina

Billy Elliot, el musical se estrena en el Teatro Ópera el próximo 27 de mayo. Se trata de una adaptación de la película homónima del 2000. La obra, dirigida por el reconocido Rubén Szuchmacher, contará con 5 niños actores en el rol protagónico que serán rotativos.

El musical sigue la historia de un niño que ama la danza clásica, pero vive en un ambiente hotil donde es incomprendido. Con humor, vulnerabilidad y una verdad humana emocionante, la obra invita a reflexionar sobre la igualdad de oportunidades, la inclusión, la luch por la identidad y la necesidad de cada persona de explorar sus talentos sin miedo a los prejuicios de otros.

Billy Elliot, el musical se estrenará recién a finales de marzo

El espéctaculo promete ser uno de los más importantes de la temporada, no solo por la historia de superación y la autenticidad de los personajes, sino por el elenco elegido para darle vida. Las entradas ya se encuentran a la venta en la página de Ticketek y en la boletería del teatro.