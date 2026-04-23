La inflación de los 2 mil pesos: podías comprar más y mejor en 2023 que con Milei

A días del arranque de mayo, se cumplirán tres años de la salida en circulación del billete de $ 2 mil, una cifra que ya no tiene ni de cerca el mismo valor que ostentaba en 2023. Si se actualiza este valor por la inflación acumulada hasta hoy, las carnes y varios productos básicos de consumo cotidiano como las bebidas y algunos lácteos perdieron poder de compra con fuerza. Solo con ver la caída se entiende cómo el gobierno libertario de Javier Milei pulverizó los ingresos populares.

Un relevamiento comparativo realizado por El Destape muestra qué se podía comprar con $ 2 mil en marzo de 2023 y qué permite adquirir ese mismo monto actualizado por inflación en marzo de 2026, último dato disponible del Indec. El resultado expone un cambio profundo en el consumo: caída en productos clave como la carne vacuna y una estabilidad relativa en alimentos básicos de valor nutricional menor, en un contexto donde los salarios pierden frente a los precios.

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Menos carne, menos nafta, menos feria: cómo cambió el consumo

Por ejemplo, con $ 2 mil de hace tres años, una persona podía cargar 12,7 litros de nafta súper, o adquirir 2,5 entradas para la Feria del Libro. El mismo monto actualizado por inflación -cuyo monto equivale a $ 14.786- puede comprar apenas 7 litros de nafta y 1,8 entradas para el mismo evento literario.

El trasfondo crítico de la comparación entre 2023 y 2026 muestra un patrón claro: los productos de mayor valor, especialmente las carnes, perdieron poder de compra, mientras que algunos alimentos básicos apenas mejoraron su rendimiento.

En 2023, con $ 2.000 se podía acceder a mayores cantidades de cortes como asado, nalga o cuadril. Tres años después, ese mismo monto alcanza para menos kilos, evidenciando el fuerte aumento de estos productos. Por el contrario, alimentos como harina, fideos o arroz muestran una mejora relativa, lo que sugiere un cambio en los hábitos de consumo hacia opciones más económicas.

Productos donde los 2 mil pesos rendían más en 2023

En estos casos, podías comprar mayor cantidad en 2023 que en 2026:

Pan tipo flauta (3,9 kg vs 3,4 kg)

Asado (1,1 kg vs 0,83 kg)

Carne picada común (1,9 kg vs 1,4 kg)

Paleta (1,2 kg vs 0,86 kg)

Cuadril (1 kg vs 0,7 kg)

Nalga (0,9 kg vs 0,66 kg)

Hamburguesas congeladas (2,3 vs 2 cajas)

Pollo entero (3,2 kg vs 3 kg)

Jamón cocido (770 g vs 750 g)

Manteca (4,2 vs 3,6 unidades)

Dulce de leche (4,6 vs 4,2 potes)

Gaseosas (5,6 vs 4,3)

Cerveza (4,4 vs 3,6 botellas)

Café molido (1,6 vs 1,1 envases)

Lavandina (11 vs 10,8)

Productos donde los 2 mil pesos de ahora rinden más en 2026

En estos casos, el equivalente actualizado permite comprar más hoy:

Leche (7,9 vs 8,5 sachet)

Aceite (2,2 vs 2,4 botellas)

Arroz (8,2 vs 8,6 paquetes)

Fideos (8,5 vs 9,2 paquetes)

Harina (11,3 vs 15,4 paquetes)

Queso cremoso (1,1 vs 1,2 kg)

Huevos (3,2 vs 3,7 docenas)

Yerba mate (4,5 vs 5,9 paquetes)

En general, productos más básicos o de alta competencia (como harina o fideos) muestran mejoras relativas en el poder de compra. Sin embargo, la brecha es menor en este caso.

El dato más relevante es que en 2023 rendía más para comprar proteínas (especialmente carne), mientras que en 2026 mejora el acceso relativo a productos más básicos como harina, fideos o arroz. Esto refleja un cambio claro en el consumo: se encarecen los alimentos de mayor valor nutricional y se abaratan relativamente los más básicos, algo típico en contextos de crisis.