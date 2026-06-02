Ricardo Moreno dejó su banca de concejal por sus vínculos con Barrelier

El concejal cordobés Ricardo Moreno debió dejar su banca este martes luego del hallazgo de Agostina Vera y sus vinculaciones con el presunto femicida de la adolescente de 14 años. Su lugar en la legislatura será ocupado por Raúl La Cava Popa, quien hasta ahora era secretario de Desarrollo Social.

La Cava informó la decisión a través de un escrito y confirmó su decisión de interrumpir la licencia que le fue otorgada por el Cuerpo Legislativo. "Reasumo mis funciones como Concejal de la ciudad de Córdoba a partir de la 12° Sesión Ordinaria prevista para el día 4 de junio del corriente año", informó.

"Asimismo, informo que he presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano del Departamento Ejecutivo Municipal, razón por la cual solicito se dispongan las comunicaciones y actuaciones administrativas que resulten pertinentes para formalizar mi reincorporación a la banca legislativa", explicó el ahora ex funcionario local.

Tras la salida de La Cava del gabinete municipal, su cargo será asumido por Andrea Ledesma, quien era la principal colaboradora del ex secretario, según informó La Voz. Al mismo medio, el concejal saliente había reconocido el ingreso de varios militantes de su agrupación.

Según informaron medios locales, Moreno habría acercado y recomendado a Barrelier en el área de Tránsito de la municipalidad local.