"Un tesoro": un grupo de argentinos que aman China sacan a la luz películas animadas inéditas con música en vivo

Un grupo de argentinos que aman China sacan a la luz películas animadas inéditas con música en vivo.

Si de animación oriental se habla, Japón cobra una relevancia absoluta en la cultura popular: desde Dragon Ball a Mi vecino Totoro o las Sailor Moon, la variedad de historias famosas es impresionante y no pierde vigencia. Pero más allá de este mercado, pocos saben que en China se sentaron las bases de la animación con piezas históricas que todavía hoy son un misterio para muchos seguidores de la cultura nipona. Con este escenario de base, un grupo de argentinos lanzaron un evento que recupera una serie de cortos chinos con música en vivo, en una fecha temática que se celebrará en el Barrio Chino.

Videodromo junto a Haien presentan Animación China musicalizada en vivo, una experiencia inmersiva para mostrar una selección de cortos de los '60 y los '80: Los monos atrapan la luna, La flauta del pastor, Sentimiento de montaña y agua y La campaña del ciervo. "Se va a estar viendo una selección de animación china que se conoce muy poco. Son animaciones de Shangai Animation Film Studio, que es el estudio nacional chino, que tiene una tradición muy rica con obras de primer nivel, muy impresionantes", explicó el periodista Tomás Eliaschev en diálogo con El Destape sobre el ciclo que organiza Videodromo, un conjunto de La Plata que lleva presentándose con gran éxito en la Ciudad de Buenos Aires.

Un grupo de argentinos que aman China sacan a la luz películas animadas inéditas con música en vivo.

La animación china del siglo XX se desarrolló en un contexto muy distinto al de Occidente. En Shanghái, especialmente alrededor del Shanghai Animation Film Studio, se consolidó una forma de producción que combinaba tradición pictórica, ópera, caligrafía y experimentación técnica. El resultado fueron películas que no sólo buscaban narrar, sino también trasladar al movimiento los principios de la pintura china: el ritmo interno, el uso del vacío, la relación entre figura y paisaje. "El estudio fue fundado luego de la independencia china en 1949, en 1956. Venían trabajando los hermanos Wan, los padres de la animación china, y sus primeras obras tienen mucho que ver con la búsqueda nacional luego de la lucha de liberación contra la ocupación japonesa. Con la naciente República Popular China se plantean las artes como parte de la construcción de la búsqueda de una identidad nacional", explicó Eliaschev.

Un grupo de argentinos que aman China sacan a la luz películas animadas inéditas con música en vivo.

"La animación china es un tesoro por descubrir y ha influenciado mucho a la animación estadounidense, rusa y japonesa", sumó el periodista. Pese a este dato revelador, un contraste curioso: la película Ne Zha 2, estrenada durante el 2025, se convirtió en la obra animada más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación aproximada de entre 2.15 y 2.22 mil millones de dólares en todo el mundo, superando a secuelas como Intensamente 2 (Disney Pixar).

Cuándo y dónde es el evento

Domingo 24/5 a las 21 horas en Quetren Quetren (Av. Olazábal 1784 - CABA). Las entradas anticipadas ya están a la venta.