The Mandalorian and Grogu: cómo es el personaje de Martin Scorsese en la película

The Mandalorian and Grogu: la divertida historia de como Martin Scorsese consiguió un personaje en la película.

A un mes para el esperado estreno de la película The Mandalorian and Grogu, que seguirá la historia de los queridos personajes de Star Wars, su director Jon Favreau reveló la divertida historia de cómo el reconocido director Martin Scorsese se sumó al proyecto.

En una entrevista a SFX Jon Favreau reveló que conoce a Martin Scorsese y que mantiene una relación cordial, aunque confesó que se pone nervioso al tratar con directores tan importantes. Y de hecho, la inclusión de Scorsese en The Mandalorian and Grogu no fue mérito suyo sino de la productora Kathleen Kennedy, histórica colaboradora del director de Toro Salvaje, El color del dinero y Buenos muchachos, entre otras películas.

El personaje de Martin Scorsese en The Mandalorian and Grogu.

“Ella lo conoce bien, convive con él, y es una productora de primer nivel, así que esto fue muy fácil para ella. Lo llamó, él dijo que sí y yo pude dirigirlo. Estaba improvisando y grabamos toda su actuación, que luego entregamos a los animadores de CGI. Vaya, es bastante impresionante lo que lograron. Es una de las partes más divertidas de la película. Funciona muy bien para la historia, tanto como fan de Marty como de Star Wars", confirmó Favreau, quien dirige la serie The Mandalorian desde su primera temporada.

Cómo es el personaje de Martin Scorsese en The Mandalorian and Grogu y de qué trata la película

Martin Scorsese interpreta con su voz a un comerciante ardenniano de cuatro brazos, que puede verse en una escena en un mercado junto a Din Djarin. Se espera que la aparición de Scorsese esté acompañada por otros cameos de estrellas de Hollywood, en la producción que encabezan Pedro Pascal y Sigourney Weaver.

"El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu", reza la sinopsis de The Mandalorian and Grogu. La película se estrena en Argentina el 21 de mayo.