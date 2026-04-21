Una por una, todas las películas argentinas de Luis Puenzo: la lista completa

"La historia oficial", de Luis Puenzo. (Crédito de foto: Historias Cinematográficas)

El cine argentino despide a una de sus figuras más influyentes: Luis Puenzo murió el martes 21 de abril de 2026. A modo de homenaje, su filmografía vuelve a cobrar protagonismo como un recorrido por distintas etapas creativas, temáticas profundas y una mirada comprometida con la realidad social. Desde sus inicios hasta sus obras más reconocidas internacionalmente, su legado queda marcado en una serie de películas que dejaron huella.

Un recorrido por las películas de Luis Puenzo

Luces de mis zapatos (1973): su primer largometraje, una obra poco difundida pero clave para entender sus comienzos. Allí ya se percibe su interés por lo humano y lo cotidiano, con una narrativa íntima.

Las sorpresas (1975): una comedia dramática que refleja la vida urbana argentina con un tono liviano pero crítico. La película anticipa el estilo que luego consolidaría en trabajos más maduros.

La historia oficial (1985): su obra más emblemática. Este drama sobre la última dictadura militar argentina y la apropiación de niños se convirtió en un hito del cine nacional. Fue la primera película argentina en ganar el Óscar a Mejor Película Extranjera.

Gringo viejo (1989): una producción internacional protagonizada por Gregory Peck, Jane Fonda y Jimmy Smits. Ambientada en la Revolución Mexicana, marcó su salto a Hollywood.

La peste (1992): adaptación de la novela de Albert Camus. Con una impronta filosófica, aborda el comportamiento humano frente a situaciones extremas.

La puta y la ballena (2003): un relato que mezcla tiempos y espacios entre España y Argentina, con una narrativa poética sobre el amor y la memoria.

"La peste", película de Luis Puenzo. (Crédito de foto: Gaumont Film Company)

Premios, nominaciones y reconocimiento internacional

La consagración de Puenzo llegó de la mano de La historia oficial, que obtuvo el Premio Óscar a Mejor Película Extranjera en 1986, además de una nominación al Mejor Guion Original. Ese mismo film también ganó el Globo de Oro en la misma categoría, consolidando su impacto global.

En el ámbito local, su obra fue reconocida en múltiples ocasiones por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, que entrega los Premios Cóndor de Plata. Allí recibió galardones tanto por dirección como por sus películas, destacándose nuevamente La historia oficial como su trabajo más premiado.

Además, su carrera fue celebrada en festivales internacionales y su figura quedó asociada a un cine comprometido, capaz de dialogar con la historia reciente y con conflictos universales. Luis Puenzo no solo dejó películas: dejó una forma de mirar el mundo.