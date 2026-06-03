Quedó en Canadá: el drama de Mercedes para recuperar una pieza del coche de George Russell

El inglés quedó a más de 40 puntos de Antonelli.

La cita en el Circuito Gilles Villeneuve estuvo protagonizada por los Mercedes, que se encausaron en una lucha por la victoria que le puso los pelos de punta a Toto Wolff ante la posibilidad de un accidente entre ambos. De hecho, eso estuvo a punto de suceder tanto en la sprint como en la carrera principal del GP de Canadá de la Fórmula 1, en la que George Russell se vio forzado a abandonar por una falla en el W17 cuando mediaba la vuelta 30.

Inicialmente, se pensó que el problema había sido el motor del monoplaza, pero luego se confirmó que el W17 se había apagado por una falla en la batería, que se había sobrecalentado antes de romperse. El reporte presentado por la escudería alemana una semana después de la carrera indicó que la batería incluso siguió deteriorándose después de su rotura, con daños importantes que hicieron que sea imposible transportarla de momento.

“Se trató de un apagado causado por un problema en el sistema ERS del coche cuando llegó a la curva 8. Creó bastantes daños, también después”, había explicado Bradley Lord, el segundo al mando del equipo. Ahora bien, si bien la batería es inútil desde el uso para competiciones, tiene un importante valor para los ingenieros, que quieren estudiar lo sucedido para encontrar la manera de resolver los problemas de fiabilidad que ha tenido la unidad de potencia.

De ahí que Mercedes quiera recuperar dicha pieza para estudiarla en la fábrica, sobre todo con los inconvenientes que han tenido también sus equipos clientes en apenas cinco fechas. El problema es que el equipo de Brackley deberá esperar meses para recuperar la batería de Russell, ya que no puede transportarse sin pasar una serie de controles de seguridad que garanticen que no se correrá riesgo al transportar una pieza inestable.

Lo peor es que no es algo que dependa de la F1, ya que es controlado por organismos internacionales como la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) y la ICAO (Organización de Aviación Civil Internacional). El procedimiento indica que la batería deberá estar meses en cuarentena para monitorizar su estabilidad antes de poder ser transportada, por lo que los ingenieros de Mercedes tendrán que ingeniárselas con los datos obtenidos durante la carrera.

Mercedes ha presentado muchos problemas con sus motores.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1