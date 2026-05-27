La decisión de Toto Wolff sobre las luchas de Kimi Antonelli y George Russell en Mercedes: "Mucho en juego"

Wolff fue el encargado de impulsar el fichaje de Kimi.

El GP de Canadá ha marcado un antes y un después en el campeonato de la Fórmula 1, sobre todo por los episodios que protagonizaron Andrea Kimi Antonelli y George Russell tanto en la sprint como en la carrera principal. En ambas ocasiones, los coches de Mercedes llegaron a tocarse en la lucha por la victoria, que el sábado quedó en manos del británico y el domingo en las del italiano, que celebró su cuarto triunfo al hilo.

Dicho encontronazo trajo recuerdos de lo que fue el caótico 2016 de Mercedes, año en que hubo varios incidentes entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg, quien finalmente se retiró después de ganar su único título en la máxima categoría ese mismo año. De ahí que Toto Wolff haya salido a hablar sobre la nueva rivalidad que tiene en el interior de la escudería alemana, aunque con una decisión más permisiva por el momento.

“Hay mucho en juego para ambos. Hay tanto en juego que, como equipo, por incómodo que sea el viaje a veces, tienes que aceptar que esta es la lucha para la que han sido entrenados”, afirmó el director del equipo de Brackley. No obstante, Wolff resaltó que quieren reunirse con los pilotos, que vean las imágenes y saquen conclusiones con respecto a cómo quieren competir y qué sería lo correcto y justo para ellos.

Ahora bien, esto quiere decir que, en primera instancia, esperan que Antonelli y Russell sean capaces de afrontar sus diferencias y evitar nuevos incidentes, pero si no hay solución por ese lado, Wolff no dudará en meter mano. “Si se diera una situación en la que creyéramos que los puntos del equipo corrían peligro de perderse, o si estuviéramos perdiendo demasiado tiempo con respecto a nuestros competidores, no dudaríamos ni un ápice en frenar”, advirtió el austriaco.

Por último, el mandamás de Mercedes se refirió a los intercambios por radio que hubo entre los pilotos, principalmente con los pedidos de Kimi de que su compañero sea sancionado por empujarlo fuera de los límites de pista. “Obviamente, al escuchar algunas de las comunicaciones por radio, creo que hay margen de mejora. Es bueno mostrar las emociones, pero hay que concentrarse en la conducción”, señaló Wolff, que resaltó la actitud competitiva de sus pilotos.

Kimi lidera el campeonato por 43 puntos.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Canadá