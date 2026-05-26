El Gobierno actualizó la foto oficial de Lian Flores: así luciría hoy el chico desaparecido en Córdoba

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la actualización de la foto oficial utilizada para difundir la búsqueda de Lian Gael Flores Soraide, el niño desaparecido en Córdoba por cuyo paradero se mantiene vigente una recompensa pública de $20 millones. La medida fue formalizada mediante la Resolución 467/2026, publicada este lunes 25 de mayo en el Boletín Oficial.

La decisión no modifica el monto de la recompensa ni las condiciones generales del ofrecimiento, que sigue siendo del mismo valor en pesos, sino que reemplaza el afiche anterior por uno nuevo que incorpora una fotografía actualizada mediante una pericia técnico-científica forense de progresión de edad. El objetivo es reforzar la difusión pública de la búsqueda con una imagen más ajustada al aspecto que podría tener actualmente el menor, que tenía 3 años de edad al momento de su desaparición pero cumplió 4 años en febrero pasado.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el 23 de febrero de 2026 la Fiscalía interviniente comunicó el resultado de la pericia de progresión de edad de Lian Gael Flores Soraide, realizada para elaborar una fotografía actualizada destinada a la búsqueda. A partir de ese informe, el Ministerio recibió el pedido formal para reemplazar la imagen del afiche difundido anteriormente.

La desaparición de Lian Flores

Lian Gael Flores Soraide, entonces de tres años, desapareció en febrero de 2025 en Ballesteros Sud, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y todavía no se sabe nada sobre su paradero.

La desaparición de Lian ocurrió el 22 de febrero de 2025 y, a pesar de los operativos de búsqueda desplegados en su momento con rastrillajes en campos, zonas rurales y sectores cercanos, la investigación no logró avances determinantes. El caso permanece activo, pero envuelto en incertidumbre.

Sus padres volvieron a hacer público su reclamo durante estos últimos meses. Su madre, Plácida Soraide, expresó que no hay novedades y, en medio de su dolor, pidió colaboración a la sociedad. Su padre, Elías Flores, por su parte, insistió en la necesidad de reforzar la investigación y reclamó que se aumente la recompensa económica fijada actualmente en 20 millones de pesos para incentivar la aparición de datos concretos.

La causa está siendo investigada por fiscales especializados en trata de personas junto a la Justicia provincial, y se manejan tres hipótesis principales: un accidente, un secuestro extorsivo o la posible intervención de una red de trata. Ninguna de ellas pudo ser confirmada ni descartada hasta el momento.

Los padres de Lian creen firmemente que su hijo está vivo. Y, en estos últimos meses, surgió una nueva pista que indica que el niño podría estar en Bolivia, de acuerdo a información brindada por el abogado de la familia, Carlos Nayi.