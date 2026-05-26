Robótica, IA y desarrollo productivo: Formosa se prepara para una nueva Expo Ingeniería con foco en innovación

Con el objetivo de mostrar cómo la ingeniería impacta en la producción, la innovación y la vida cotidiana de la provincia, de cara a la realización de la Expo Ingeniería Formosa, evento tecnológico y profesional organizado por el Colegio Público de Ingenieros de Formosa y que cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la provincia, se desarrollarán distintas actividades previas.

En este marco, y como antesala estratégica, el viernes 12 de junio se llevará a cabo en el Salón Auditorio del Polo Científico y Tecnológico el seminario especializado “Experiencias de Innovación en Salud”. La jornada, destinada a profesionales y empresas del sector, incluirá una recorrida técnica y charlas de alto nivel sobre robótica aplicada a la medicina y conectividad de equipos médicos, abordando el estado del arte en robots quirúrgicos y su implementación regional.

Con el sábado 13 de junio como fecha central, la organización de la Expo Ingeniería 2026 avanza con éxito y expectativas renovadas. Mientras nuevas empresas se suman a la propuesta, el Colegio de Ingenieros de Formosa (CPIF) intensifica la coordinación para superar los logros de la edición anterior.

El lema de este año es “Del conocimiento a la acción” y contará con charlas, talleres, exposiciones de empresas, proyectos de escuelas técnicas y espacios dedicados a tecnologías como robótica, inteligencia artificial y bioingeniería.

Organización y expectativas

En este marco, autoridades del CPIF, junto con el equipo de organización, mantuvieron una reunión clave con directivos de la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) para definir la disposición estratégica de los stands en el Galpón “G”, fortaleciendo un evento que conectará al sector público, privado y a la comunidad en una jornada integradora para toda la familia.

De esta manera, la Expo Ingeniería Formosa buscará mostrar el papel de la ingeniería en el desarrollo productivo, tecnológico y social. Reúne a profesionales, empresas, universidades, estudiantes universitarios y de escuelas técnica y público general para compartir avances, proyectos e innovaciones en distintas áreas de la ingeniería.

La edición 2026 está prevista para el próximo sábado 13 de junio en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa, con entrada libre y gratuita.

Además, la expo incluye “Nodos del Desarrollo” que abordan temas como energía, infraestructura, salud, industria y conectividad, y convoca a participantes de varias provincias y también de países limítrofes como Paraguay. Es un espacio pensado tanto para difusión técnica como para vinculación entre el sector educativo, profesional y productivo.