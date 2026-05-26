Efemérides del 26 de mayo: qué pasó un día como hoy

Visitador médico.

Cada 26 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la publicación de la novela Drácula, el nacimiento de Lenny Kravitz hasta la celebración del Día Nacional del Visitador Médico.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1805 - Napoleón Bonaparte

El emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, asumió como rey de Italia en una ceremonia en la catedral de Milán, donde fue coronado con la antigua corona de hierro de los reyes lombardos.

1897 - Conde Drácula

Se publicó en Londres la novela Drácula, obra del escritor irlandés Bram Stoker sobre el vampiro que se convertiría en el más famoso del mundo, protagonista de un sinnúmero de películas, obras de teatro, historietas y ensayos.

1907 - Nacimiento de John Wayne

En la ciudad de Winterset, en Iowa, nació el actor Marion Robert Morrison, ícono de la cultura y el cine estadounidense. El Duque, como se lo llamaba, tiene el récord de mayor cantidad de protagónicos en la historia del cine: 142.

1923 - 24 horas de Le Mans

Se corrieron por primera vez las 24 horas de Le Mans, la carrera automovilística de resistencia más prestigiosa del mundo, en un circuito de rutas vecinas a esa ciudad francesa. Los ganadores fueron los franceses André Lagache y René Leonard con un Chenard-Walcker.

1926 - Nacimiento de Miles Davis

Un 26 de mayo nació en la ciudad de Alton, en Illinois, el músico y trompetista estadounidense Miles Davis, creador del jazz cool y una de las figuras más innovadoras e influyentes de la historia del jazz.

1938 - River Plate

Antonio Vespucio Liberti, presidente del Club Atlético River Plate, inauguró el estadio Monumental en el barrio porteño de Núñez con un amistoso con victoria riverplatense por 3-1 ante Peñarol de Montevideo. Es el estadio de fútbol más grande de Argentina.

1946 - Alfredo Di Stéfano

El delantero, figura del Real Madrid español y de River Plate y uno de los mejores de la historia, convirtió sus primeros dos goles en Primera División. Lo hizo con la camiseta de Huracán en un partido con victoria por 3-1 ante Estudiantes de La Plata.

1964 - Nacimiento de Lenny Kravitz

En la ciudad de Nueva York nació el cantante, actor, compositor y productor estadounidense Leonard Albert Kravitz, quien grabó una veintena de discos y vendió más de 40 millones de copias. Trabajó en cinco películas.

Lenny Kravitz.

1974 - Holanda vs. Argentina

En Ámsterdam se disputó por primera vez un partido entre las selecciones de Holanda y Argentina, con una goleada de la "Naranja mecánica" por 4-1. Para Holanda marcaron Neeskens, Rensenbrink, Strik y Haan, mientras que Enrique Wolf descontó para Argentina. Ocurrió en un amistoso previo al Mundial de Alemania 1974.

1987 - Página 12

Fue publicada en Buenos Aires el primer número del diario Página 12, fundado por los periodistas Jorge Lanata y Ernesto Tiffenberg. La primera edición tuvo 16 páginas y una tirada de 30.000 ejemplares. Tuvo como colaboradores a los escritores Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano, Juan Sasturain y Eduardo Galeano, entre otros.

2003 - Fallecimiento de Alfredo Bravo

A los 78 años murió en Buenos Aires el maestro y dirigente socialista, fundador de la Confederación de Trabajadores de la Educación y cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

2026 - Día Nacional del Visitador Médico

Esta efeméride recuerda esa fecha del 1947 en la que el por entonces ministro de Salud, Ramón Carrillo, aseguró públicamente que los agentes de propaganda médica tenían una función esencial en el sistema sanitario.