La altura de Jay Kay, cantante de Jamiroquai

Jay Kay, vocalista de Jamiroquai. (Crédito de foto: Raph)

Jason "Jay" Kay es una de las figuras más carismáticas y magnéticas de la música contemporánea. Con su voz aterciopelada y un estilo de baile único e imitable, el cantante británico saltó a la fama mundial a principios de los años noventa como el líder y vocalista de Jamiroquai, una agrupación que redefinió los límites del pop, mezclándolo con el acid jazz y el funk.

A lo largo de una carrera repleta de éxitos, Jay Kay no solo se ha consolidado como un referente de la música de baile, sino también como un ícono de la moda urbana global, célebre por sus extravagantes y coloridos sombreros extravagantes y su profunda pasión por los autos deportivos.

Altura, orígenes y detalles biográficos de Jay Kay

El carismático líder de Jamiroquai mide 1.75 metro de estatura, una presencia física que sobresale en el escenario gracias a su descomunal energía y sus movimientos elásticos. Nació el 30 de diciembre de 1969 en Stretford, Lancashire, Inglaterra. Creció en un entorno profundamente artístico pero complejo; fue criado principalmente por su madre, Karen Kay, una reconocida cantante y comediante de la televisión británica, lo que le permitió familiarizarse con el mundo del espectáculo desde una edad muy temprana.

Su juventud estuvo marcada por la itinerancia y algunos periodos de rebelión. Tras pasar tiempo viviendo en las calles y enfrentar problemas con la ley durante su adolescencia en Londres, Jay Kay intentó una carrera en la creación artística. En 1992, fundó Jamiroquai, un nombre que fusiona el concepto de la palabra musical jam con los iroqueses (iroquois), una confederación de tribus nativas norteamericanas con cuya filosofía ecológica y espiritual se sentía profundamente alineado. Desde el lanzamiento de su álbum debut: Emergency on Planet Earth, el vocalista demostró un fuerte compromiso con las letras.

Jay Kay, un artista que fuciona el acid jazz, el funk y el pop.

El regreso de los "Space Cowboys" a suelo argentino

Para alegría de su enorme base de fanáticos locales, la larga espera de casi una década ha llegado a su fin. Jamiroquai confirmó oficialmente su esperado regreso a Argentina en el marco de una gira latinoamericana que celebra los 30 años de su emblemático hit "Virtual Insanity". El reencuentro con el público argentino se concretará el próximo 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, un espectacular concierto al aire libre donde el grupo repasará sus clásicos inmortales y presentará temas de su noveno disco de estudio.