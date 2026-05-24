El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visita Nueva Delhi

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, ‌en las que abordaron temas como ‌Oriente Medio, el comercio y el suministro energético, mientras que Washington señaló que se lograron avances en los esfuerzos por resolver el conflicto con Irán.

Rubio dijo que se habían logrado avances en las últimas 48 horas en un esbozo que podría ayudar a resolver la situación en torno al estrecho de Ormuz y añadió que existía la posibilidad de que hubiera "buenas noticias" en las próximas horas.

Reiteró que nunca se ​podría permitir que Irán ⁠tuviera un arma nuclear y afirmó que los ataques contra buques mercantes eran "totalmente ‌ilegales".

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Las conversaciones se producen en un contexto de tensiones crecientes en ⁠Oriente Medio y de preocupación por las rutas marítimas ⁠y el suministro energético a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte significativa de los envíos mundiales de petróleo.

Jaishankar dijo que la India y Estados ⁠Unidos tenían intereses comunes y retos compartidos, y que la India apoyaba ​la seguridad del paso marítimo.

Afirmó que ambas partes también debatieron ‌los esfuerzos para concluir un acuerdo comercial ‌bilateral en una fecha próxima y los retos relacionados con los visados a ⁠los que se enfrentan los trabajadores indios.

Las sucesivas administraciones estadounidenses, incluida la del primer mandato del presidente Donald Trump, han tratado de acercar a la India —históricamente no alineada— como contrapeso a la creciente influencia china en el Indo-Pacífico, aunque las relaciones ​se tensaron después ‌de que Washington impuso aranceles elevados a los productos indios el año pasado.

Más recientemente, Nueva Delhi ha seguido de cerca los esfuerzos de Estados Unidos por estabilizar las relaciones con China y mejorar el diálogo con Pakistán, en medio de la preocupación en la India por las prioridades ⁠regionales de Washington.

Rubio describió a la India como un socio estratégico importante y afirmó que ambos países estaban alineados en materia de terrorismo y energía. También señaló que la India se encontraba entre los países con influencia global.

Destacando la amplitud de los lazos entre Nueva Delhi y Washington, Rubio señaló que la variedad de temas tratados ponía de relieve que la India era "un socio estratégico importante de Estados Unidos, uno de nuestros socios estratégicos más ‌importantes en el mundo".

Jaishankar señaló que Estados Unidos se había convertido en una fuente de energía fiable para la India.

La India y Estados Unidos han ampliado su cooperación en los últimos años en materia de defensa, tecnología y comercio, a pesar de que Nueva Delhi mantiene vínculos con países como Irán y Rusia como parte de su política ‌de larga data de autonomía estratégica.

Rubio debatió sobre comercio y energía con el primer ministro indio, Narendra Modi, el sábado. Rubio también extendió una invitación en nombre del presidente de Estados ‌Unidos, Donald Trump, ⁠para que Modi visite la Casa Blanca en un futuro próximo.

"Ayer, durante la visita del secretario al primer ministro, se debatieron algunas cuestiones ​globales y regionales, y en nuestra reunión posterior en la embajada abordamos los acontecimientos relacionados con Asia Occidental", afirmó Jaishankar.

Con información de Reuters